Así recuerda Sergio Fajardo al maestro Fernando Botero

Colombia

Tras el fallecimiento del artista colombiano Fernando Botero, el excandidato presidencial, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, compartió algunos de sus más gratos recuerdos con el artista.

En principio, aseguró que lo recuerda como un colombiano universal y sobre todo, como un hombre orgulloso de ser colombiano.

“Paisa pero requete paisa en todos los sentidos, empezando por su acento y por sus gustos. Recuerdo que le encantaba, hace unos años, ir a Medellín al restaurante la Aguacatala que ya no existe, pedir bandeja paisa y tomar aguardiente. Eso no lo perdonaba. Vivía dichoso de tener una finca en Rionegro y la última vez que tuve comunicación con él, me dijo que ya no podía volver porque la altura que tenía Rionegro le causaba problemas”.

Además, recordó la ocasión en que fue a visitarlo en su casa en Francia.

“Tuve en una ocasión oportunidad de visitarlo en su estudio en París, la dirección era 33 calle del dragón, esa es la traducción y ahí me dijo algo que nunca olvidaré en la vida”: ‘yo lo que quiero hacer todos los días de mi vida es pintar yo no tengo que buscar Algo para divertirme yo quiero pintar y pintar y pintar’.

También, habló de la vez en que recorrieron juntos la exposición de la última presentación de Botero en Medellín.

“Se llamaba el circo y la vida me dio esa oportunidad de caminar con él, él y yo solos. Me iba explicando cuadro por cuadro, desde los detalles artísticos a eso que siempre tenía en la mente y que lo devolvía a Medellín, en su infancia, cuando vio por primera vez el circo”.

Finalmente, Fajardo aseguró que recordará a Botero como un ser maravilloso que quería a Colombia.

“Nos va a hacer mucha falta, porque fue una de esas caras que le dio a Colombia en el mundo un lugar especial que en paz descanse. Un ser humano maravilloso”.