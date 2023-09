Presentan los restos de “seres no humanos” en el Congreso de México en audiencia sobre OVNIS

En la tarde del martes 12 de septiembre, se llevó a cabo una audiencia pública en el Congreso del México para la regulación de los Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI) que despertó la curiosidad mundial por cuenta de una insólita presentación.

La audiencia, que se realizó en la Cámara de Diputados en la capital mexicana, reunió a reconocidos investigadores de fenómenos relacionados con los Objetos Voladores No Identificados (Ovnis), pilotos, controladores aéreos y reputados científicos de Universidades como Harvard.

Los expertos, que llegaron desde Francia, Japón y Brasil hasta los recintos del Congreso, buscan, con este tipo de audiencias, exigirle a los gobiernos que se difunda la supuesta información que tienen en su poder, vinculada con inteligencia extraterrestre, para el desarrollo científico y el conocimiento de la humanidad.

Presentación de “seres no humanos”

En medio del encuentro, organizado por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, el reconocido ufólogo y director del programa Tercer Milenio, Jaime Maussan Flota, presentó los, supuestos, restos de “seres no humanos” que habrían sido hallados en Perú hace más de 1.000 años.

“Son seres no humanos, que no hacen parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen al rededor de 1.000 años de antigüedad”, indicó Maussan, quien fue el encargado de conducir la audiencia.

El ufólogo señaló que estos restos, que hacen parte de las momias recuperadas en Nazca, fueron recuperados en minas de diatomea, la cual es un alga fosilizada con millones de años de antigüedad.

“Permitió preservar estos cuerpos por 1.000 años desecados”, indicó Maussan, quien aseguró que estos restos evidencian un 30 % de diferencia con el ADN de los seres humanos.

“Es arrogante pensar que estamos solos”

Durante su intervención, el astrofísico Avi Loeb de la Universidad de Harvard, aseguró que era “arrogante pensar que estamos solos en el universo”, el reputado científico quien participó a través de una videollamada, explicó que “probablemente la existencia de estos seres es anterior a la presencia humana en la Tierra”.

Durante la participación de los otros intervinientes, fue común el llamado a los gobiernos para que existiera transparencia con relación a la información que se difunde vinculada a inteligencia no humana.

Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI)

Esta audiencia se llevó a cabo menos de dos meses después que un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, un comandante retirado de la Marina y expiloto de la Armada de los Estados Unidos entregaran sus testimonios ante el Congreso de los Estados Unidos en los que confirmaban la existencia de Objetos Voladores no Identificados (Ovnis) ahora llamados Fenómenos Aéreos No Identificados (FANI).

Los exoficiales de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos compartieron sus experiencias con los miembros de la subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en medio de una audiencia en la que revelaron que el Pentágono cuenta con “restos de naves alienígenas y restos no humanos”.