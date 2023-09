EPM no descarta tribunal de arbitramento en demanda que interpondría la Gobernación / EPM

Antioquia

Empresas Públicas de Medellín admitió que podría acudir al tribunal de arbitramento, debido al anuncio del gobernador de Antioquia de demandarla.

La decisión jurídica que interpondría la Gobernación de Antioquia sería por desequilibrio Económico y Financiero del contrato BOOMT y/o por incumplimiento, cuya cancelación se solicitó en el mes de julio.

El gerente de Epm, Jorge Carrillo, indicó que : “Nosotros estamos tranquilos y hubiera esperado que los mensajes de solidaridad hubieran llegado cuando estábamos terminando las unidades uno y dos. No me gusta que sea en época electoral y no le saldré a ese debate”.

“Hubiéramos querido conciliar, creo que es el espíritu que uno quisiera y si lo llevan al tribunal, eso va a representar gastos de recursos públicos innecesarios por parte de Epm y la Gobernación”.

Concluyó que “quisiéramos estar unidos más por la entrada en operación de las turbinas tres y cuatro en noviembre, pero si lo llevan a esos escenarios no escatimaremos esfuerzos para garantizar los recursos de Epm.