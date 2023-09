Día sin carro y moto 21 de septiembre 2023: ¿Aplicará el pico y placa solidario?

Día sin carro y moto en Bogotá. Imagen de referencia (Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

El pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció el cambio de fecha para la nueva jornada del Día sin carro y moto en Bogotá. De acuerdo con las declaraciones de Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico, esta decisión responde a las peticiones de gremios económicos como Asobares, Acodres, Fenalco, entre otros, por la posible afectación al comercio.

Por lo que el Día sin carro y sin moto se realizará de 5:00 a.m. a 9:00 p.m el próximo jueves 21 de septiembre. La administración local señaló que esta jornada se hará en el marco de la Semana de la Bicicleta en Bogotá.

Con esta medida se espera que cerca de 1.850.000 vehículos particulares y 430.000 motocicletas dejen de circular en la ciudad, lo que se vería representado en una reducción del 57 % de emisiones y del 19% de carbón negro.

Ahora bien, hay cierta incertidumbre en los propietarios de vehículos que adquirieron la medida el pico y placa solidario, la cual les permite circular libremente por la ciudad, sin las restricciones del pico y placa.

En reiteradas ocasiones, la Secretaría de Movilidad ha dicho que para esta jornada que busca incentivar a la movilidad sostenible en la ciudad, no se tendrá en cuenta este permiso de circulación. Es decir, estas personas también tendrán prohibido movilizarse, ya que no hacen parte de las excepciones.

Es importante recordar que este permiso no se pierde, sino que corre para el siguiente día que tenga pico y placa.

🥳Vuelve el #DíaSinCarro y sin moto a Bogotá❌🚗🏍️



Este 21 de septiembre se llevará a cabo esta jornada pedagógica, para promover el transporte eficiente y sostenible.🚶🚴‍♀️🚌



⏱️Recuerda es de 5:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/14EuiZNmJw — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 13, 2023

¿Cómo opera el Pico y placa solidaro?

Con este permiso, los conductores podrán transitar en la ciudad sin las restricciones del pico y placa y con la periodicidad que elijan, gracias a su contribución. Las tarifas son variables, según las características de cada vehículo.

De acuerdo con la entidad, los factores que se tienen en cuenta para el cobro del permiso son: tiempo (día, mes o semestre), avalúo del vehículo, impacto ambiental y el municipio donde se registró el vehículo, este último tendrá una modificación dentro de la fórmula para los automotores que están registrados fuera de Bogotá.

Es decir, la tarifa diaria puede ser desde $58.178, pero aumentar según las características antes mencionadas. Los valores que rigen desde el 10 de enero de 2023 son los siguientes:

Diario: Desde $58.178.

Desde $58.178. Mensual: Desde $464.974.

Desde $464.974. Semestral: Desde $2.325.095.

Día sin carro y moto en Bogotá

Teniendo lo anterior en cuenta, el Código Nacional del Tránsito Terrestre, indica que el incumplimiento a la medida es una falta C14: “no respetar los horarios de pico y placa”. Además, incluye la inmovilización del vehículo, con base a lo consagrado el artículo 135 “Procedimiento”.

Vehículos que sí pueden salir durante día sin carro en Bogotá:

El ente de movilidad en Bogotá ha establecido 18 excepciones para la jornada del Día sin Carro.

Transporte público

Vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

Vehículos y motos de emergencia.

Vehículos y motos propulsados por motores eléctricos.

Rutas escolares.

Carrozas fúnebres.

Vehículos de transporte de valores.

Vehículos con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

Vehículos y motos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

Transporte destinado al control del tráfico y las grúas.

Caravana presidencial.

Vehículos y motos militares, de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de servicio diplomático o consular.

Motos de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Motocicletas, vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos.

Transporte para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Vehículos y motos para el control de emisiones y vertimientos.

Tenga en cuenta que si usted no hace parte de estas excepciones, no podrá salir en su vehículo el día sin carro y sin moto. Quienes no cumplan con esta medida de restricción podrán incurrir en multas superiores a los $500.000 pesos.