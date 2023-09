Día sin carro en Bogotá: ¿Qué vehículos podrán transitar?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá dio a conocer que el segundo Día sin carro y sin moto que se tiene previsto para este 2023 se llevará a cabo el próximo viernes 22 de septiembre. De acuerdo con Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad, la finalidad de esta segunda jornada es “unirnos al Día sin carro internacional”.

Durante esta jornada, ningún vehículo particular podrá circular desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Esta iniciativa se llevará a cabo en el marco de la Semana de la Bicicleta en Bogotá. “Estamos en este momento en la programación que hace parte también de las estrategias que tenemos sumadas a la Semana de la Bicicleta, que se hace en la última semana de septiembre”, dijo Ávila.

El primer día sin carro y sin moto de este año en Bogotá se hizo el pasado 2 de febrero. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, en octubre de 2000, la ciudadanía por consulta popular votó a favor del Día sin carro, y en cumplimiento de tal mandato, la Administración Distrital reglamentó esta medida a través del decreto 1098 de 2000, para el primer jueves de febrero de todos los años.

Así mismo, esta fecha coincide con el Día Mundial Sin Automóvil, una jornada que busca promover el uso de otras alternativas de transporte para aportar a la reducción del impacto que se genera en el medio ambiente. Además, de reducir la congestión vehicular.

Vehículos que sí pueden salir durante día sin carro en Bogotá:

El ente de movilidad en Bogotá ha establecido 18 excepciones para la jornada del Día sin Carro.

Transporte público

Vehículos y motos conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

Vehículos y motos de emergencia.

Vehículos y motos propulsados por motores eléctricos.

Rutas escolares.

Carrozas fúnebres.

Vehículos de transporte de valores.

Vehículos con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

Vehículos y motos de empresas de servicios públicos domiciliarios.

Transporte destinado al control del tráfico y las grúas.

Caravana presidencial.

Vehículos y motos militares, de la Policía Nacional y de organismos de seguridad del Estado.

Vehículos de servicio diplomático o consular.

Motos de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Motocicletas, vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos.

Transporte para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Vehículos y motos para el control de emisiones y vertimientos.

Tenga en cuenta que si usted no hace parte de estas excepciones, no podrá salir en su vehículo el día sin carro y sin moto. Quienes no cumplan con esta medida de restricción podrán incurrir en multas superiores a los $500.000 pesos.

Con esta medida se espera que cerca de 1.850.000 vehículos particulares y 430.000 motocicletas dejen de circular en la ciudad, lo que se vería representado en una reducción del 57 % de emisiones y del 19% de carbón negro.

Alternativas de movilidad

Las alternativas dispuestas por la Secretaría Distrital de Movilidad para este día serán:

- Bicicleta, para lo cual estarán habilitados 600 kilómetros de ciclorrutas y estarán disponibles 6.059 cupos de ciclo parqueaderos.

- Transporte público, con la totalidad de paraderos disponibles del componente zonal del SITP.

- Taxis, contando con cerca de 40.000 vehículos disponibles a lo largo de la jornada.