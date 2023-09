Dabeiba: Un incendio quemó ocho casas y dejó a 30 personas damnificadas

Dabeiba

En la tarde de este martes se reportó una emergencia por un incendio en una invasión conocida como La Meseta en el municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia. En este lugar al parecer, se reportó un corto circuito. La comunidad y bomberos lograron controlar la conflagración que deja un trágico balance de cuatro casas totalmente incineradas, cuatro más con afectaciones con más del 50%.

La s llama se habían generado por la insuficiencia de energía eléctrica ya que esta red fue distribuida de manera precaria por las más de 700 familias que allí habitan de manera irregular, dijo la alcaldía.

“8 familias quedaron damnificadas conformadas por 30 personas. Se requiere el apoyo y se les va una volqueta para recoger el material, también se les va a enviar 80 láminas de zinc, 120 metros de lona, 5 unidades sanitarias”, dijo pablo Puerta Coordinador de la oficina para la Gestión del Riesgo de desastres del municipio de Dabeiba.

Dos caninos que estaban en las casas quemadas fallecieron producto de las llamas ya que sus dueños estaban trabajando para poder conseguir el sustento diario ya que son familias de muy escasos recursos y perdieron todos los enseres.

“Estamos totalmente afectados sin hogar, sin perro se me incineraron, se me quemaron mientras me fui a vender arroz con leche”, contó Valentina Monsalve, damnificada.

Miguel Ángel relata que él también estaba trabajando y en la casa en el momento de la emergencia estaban su esposa y sus dos hijas pequeñas y cuando llegó encontró la tragedia.

“Lo que se quemó fue la casa, el mercado, las camas, la ropa, los documentos, todo lo personal y los electrodomésticos”.

Desde la alcaldía informaron que luego de entregar las ayudas necesarias a las familias, se trabajará con la Registraduría municipal para la expedición de los documentos de identificación de los damnificados, eso sí deben presentar los certificados requeridos.