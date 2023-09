El 43% de las mujeres que están en la cárcel no reciben atención oportuna en salud

Bogotá D.C.

La Personería de Bogotá identificó que las mujeres son una de las poblaciones más afectadas en centros de detención transitoria y penitenciarios de la capital.

La entidad realizó realizó una encuesta a 150 privadas de la libertad en El Buen Pastor y la Distrital en donde se identificó que muchas enfermedades se han generado estando detenidas.

“En referencia a la atención recibida, el 49% de estas mujeres encuestadas indican que no hay atención en urgencia las 24/7, especialmente se limita el servicio de urgencias los fines de semana y en la noche, junto a esto, afirman que en muchas oportunidades el personal de Custodia y Vigilancia del INPEC no les permite dirigirse a sanidad, aunque estén en grave estado de salud” explicó la entidad.

Además, en cuanto a la salud menstrual de las internas, el 73% afirman que las toallas que entrega el establecimiento no son suficientes para suplir el manejo de su periodo menstrual, debido a que reciben de 3 a 5 toallas higiénicas por ciclo.

Asimismo, hay una alerta en cuánto enfermedades de transmisión sexual.

“El 15% de ellas, mencionó que no le realizaron exámenes por enfermedades de transmisión sexual, al 11% de ellas, no se les permitió practicarse una prueba de embarazo y al 12% no le suministraron anticonceptivos de emergencia” indicó la entidad.