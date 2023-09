Pésimo estado de la cancha para el partido Chile - Colombia: así luce a horas del juego

El segundo partido de las Eliminatorias al Mundial 2026 para Chile y Colombia está a horas de comenzar. Sin embargo, hay preocupación debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra la cancha del estadio Monumental David Arellano de Santiago.

La razón por la cual el gramado no está en óptimas condiciones radica en que el pasado miércoles se llevó a cabo el concierto de Bruno Mars. A esto se le suma las condiciones climáticas de los últimos días en Santiago, donde no ha parado de llover. Durante la mañana del lunes, el campo terminó inundado y esto agravó la situación del campo de juego en el que entrena y juega Colo Colo.

Así va el gramado del Monumental David Arellano. Estadio donde este martes la Selección Colombia visitará a Chile 😬😬pic.twitter.com/y17Po52bUG — elambito (@elambito) September 11, 2023

Colombia, sin reconocimiento de cancha

Lo anterior llevó a que la Selección Colombia no pudiera realizar el tradicional reconocimiento de terreno que se suele hacer un día antes del partido. Asimismo, no pudieron entrenar en el escenario deportivo, por lo que la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) tuvo que prestarle a la Tricolor su complejo para que llevara a cabo la práctica sobre el mediodía. La preocupación por parte del equipo de Néstor Lorenzo es latente. Mismo sentir tiene el conjunto de Eduardo Berizzo, no obstante, el mensaje oficial es que no habrá cambio de sede para el compromiso y se producirá una última revisión del terreno en la tarde-noche del lunes por parte de la organización.

Pero los pronósticos climáticos no son los mejores en Santiago, ya que se prevé que en la madrugada del martes vuelva a llover con gran intensidad. Los encargados del mantenimiento del estadio se encuentran ante tiempo récord para tener el gramado en el mejor estado posible para un partido de alto nivel, en el que además la selección chilena deberá salir a ganar, ya que llega tras una difícil derrota del duelo con Uruguay en Montevideo.