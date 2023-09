Thomas Galdames: Colombia es una selección de altísimo nivel con jugadores de jerarquía

La Selección Colombia ya se encuentra en terrritorio chileno para encarar la segunda fecha de la fase clasificatoria al Mundial 2026. En el debut, los de Néstor Lorenzo consiguieron los tres primeros puntos al imponerse por la mínina ante Venezuela y ahora, en su primer partido como visitantes, se enfrentarán a un conjunto que buscará la victoria para recuperarse de la goleada que vivió a manos de Uruguay.

Thomas Galdames, defensa de la Selección de Chile, habló en rueda de prensa sobre el proceso de preparación previo al encuentro con el combinado nacional. “Las expectativas son las mismas, salir a buscar el partido para ganarlo y quedarnos con los tres puntos”, aseguró el jugador de 24 años en respuesta al nivel que evidenció Colombia ante la Vinotinto .

La Tricolor lleva 12 partidos invictos y demostró su preparación desde el inicio de las Eliminatorias. “Sabemos que enfrentamos a una selección de altísimo nivel, con jugadores de jerarquía, de buen pie y rápidos por las bandas, tenemos que prestarle atención a esas cosas”, comentó enfatizando en la calidad de la nómina colombiana.

El convocado de La Roja, pertenece a una familia que por tradición ha vivido muy de cerca el fútbol. Su padre, Pablo Galdames Díaz, disputó 22 encuentros con la Selección y su hermano Pablo Galdames Millan que ha vestido la camiseta de su país en 12 ocaciones.

Tras ser llamado por primera vez para formar parte del proyecto de Eduardo Berizzo, el lateral izquierdo compartió sus sensaciones. “Mi papá y mi hermano me aconsejaron, pero hasta que uno pisa la cancha no se da cuenta lo que genera vestir la camiseta de la Selección”, dijo respecto a lo emotivos que han sido estos primeros días junto al plantel.

“Llegué a Argentina siendo central y hoy soy un lateral, me siento cómodo en esa posición, he aportado en mi equipo y espero hacerlo en La Roja cuando me toque. Me preparo para estar a la altura”, concluyó el jugador de Godoy Cruz.

El próximo martes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora colombiana) se llevará a cabo el partido entre Chile y Colombia, en el estadio Monumnetal de Santigo, en el encuentro válido por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.