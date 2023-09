“Es una reforma agraria pacífica, vamos es a comprar las tierras”: Ministra de Agricultura

Colombia

En diálogo con el Noticiero de fin de semana de Caracol Radio, la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica habló sobre los decretos normativos que presentará el Gobierno nacional para impulsar la reforma agraria en el país, ante las críticas y alertas que ha generado su contenido.

“Estamos dejando atrás una economía basada en el carbón, que es lesiva. En esto es clave la reforma agraria. En Colombia llevamos más de 100 años intentando hacer una reforma agraria y no se ha logrado. La apuesta del Gobierno es una reforma agraria pacífica”, dijo la jefa de cartera.

Esta propuesta ‘pacífica’, explicó la propia ministra significa que “las tierras las vamos a comprar, lo hemos dicho en todas las letras”; esta compra se hará al valor que dé el avalúo comercial. Esto, porque según advirtió, “actualmente una parte del campesinado en Colombia no tiene tierra para trabajar, o no la suficiente. Nuestra reforma agraria es una propuesta que se basa en comprar la tierra (…) la tierra hay que producirla; no puede ser tenida de manera caprichosa, debe cumplir una función social”.

Mojica anunció en los micrófonos de Caracol Radio que “nosotros, dentro de la apuesta del Gobierno queremos comprar un millón y medio de hectáreas de tierras”. Y reiteró con especial énfasis que no se va a expropiar: “queremos es apropiar la tierra, que cada vez más colombianos tengan la propiedad de sus tierras, puedan sacar sus créditos”.

Sobre el decreto que busca impulsar la movilización campesina dijo la ministra que “no nos debe dar miedo que nuestra sociedad rural se manifieste, se organice o nos diga cuáles son las prioridades. ¿Cuál es el miedo de dejar un espacio a la democracia? Me sorprende esta gran campaña de desinformación. Han dicho que queremos armar grupos ilegales, comprar armas e incendiar vías. Por favor, ahí no dice eso”.

La jefa de la cartera rural también habló sobre la polémica con el presidente de Fedegán, Jose Felix Lafaurie, a raíz de sus críticas a estos decretos. “Nosotros hemos mantenido el acuerdo con Fedegán, pero llevamos más de un año y los resultados no son suficientes. Entonces, necesitamos que esa voluntad se vuelva una realidad”. De hecho, le hizo una petición: “es importante que él ayude a lanzar mensajes de calma”.

Para la ministra de Agricultura “son muchísimas más las personas del sector privado que están de acuerdo con nosotros. No podemos dejar que el ambiente se enrarezca porque dos o tres voces muy agresivas nos quieren llevar nuestra apuesta de un mejor país a una cosa muy tenebrosa”.

Este lunes 11 de septiembre, reveló Mojica, la Comisión de Paz del Congreso liderará un encuentro entre ella y el presidente de Fedegán, para mediar las diferencias en torno a la reforma agraria. Esto se da luego de que congresistas del Centro Democrático y del Pacto Histórico se pusieran de acuerdo para pedirles que se sentaran a dialogar.