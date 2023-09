Harold Lozano fue claro: Yo creo en la Selección, pero tiene que mejorar mucho

Harold Lozano (Photo by Michael Steele/EMPICS via Getty Images)

Harold Lozano estuvo en los micrófonos de Deportes Caracol Sábado hablando sobre la Selección Colombia y su primer partido de Eliminatorias ante Venezuela. El exfutbolista de 51 años aseguró que los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen mucho por mejorar, pero cree en esta Selección y lo que puede lograr.

Sobre el debut, y la victoria ante Venezuela, el vallecaucano afirmó que faltó intensidad de juego, algo que sí se evidenció en las selecciones de Brasil y Uruguay: “Tiene que mejorar mucho Colombia, pero yo creo en esta selección. El partido ante Alemania fue un termómetro grande y Colombia hizo un muy buen partido. Ahí uno se da cuenta que estamos para grandes cosas. Venezuela con nosotros juega partidos aparte, vino a encerrarse. Nos faltó intensidad de juego, al ver a Brasil y a Uruguay, tienen esa intensidad de juego que nos faltó a nosotros, pero tenemos los jugadores para que se de esto. Yo creo que se irá dando conforme va pasando la Eliminatoria”.

Lozano también declaró que Venezuela fue un rival que no exigió mucho, en comparación a lo que se encontrará la Selección ante Chile: “El rival no exigió mucho como tal. El partido con Chile sí va a ser una exigencia, ojalá el técnico se dé cuenta qué jugadores pueden rendir en esa posición (detrás del nueve). Somos un equipo de manejo, de mucha transición rápida. Contra Alemania demostramos que con esas transiciones rápidas podemos hacer cosas muy buenas y que se dé cuenta a tiempo. Pero tranquilo porque Colombia comenzó ganando y cuando se comienza ganando, es más fácil corregir”.

¿Carrascal, James o Quintero?

El fútbol ha evolucionado mucho desde la intensidad de juego. Yo creo que Carrascal entendió el juego como tal. James, cuando entró, no desentonó y creo que por esas líneas debe estar Juan Fernando Quintero. Creo que, en el fútbol, la competencia sana es buena y al ver que Carrascal entra y muestra ese carácter, yo creo que James se tuvo dar cuenta cuando entró, tenía que mostrar carácter. Nosotros siempre debemos tener un enlace, porque esa es nuestra esencia y adn. Colombia tiene esos jugadores. Igualmente, si están físicamente bien, ellos mismos van a mostrar porque tienen que ser llamados.

¿Quiénes más pueden dar esa intensidad?

El ADN de nosotros es tener un jugador de enlace porque muchas veces la cabeza puede ser más rápida que los pies. Hay partidos en los que van a necesitar otro tipo de jugadores y Colombia los tiene. Este partido ante Venezuela no fue tan exigente para la intensidad de juego, pero hay otros que sí van a exigir una alta intensidad. Colombia tiene ese tipo de jugadores, algunos que no llamaron y que pueden hacer esa labor.

¿Qué jugador de la Selección ve con su mismo perfil?

Sinceramente, Carrascal a mi me encanta. Yo siempre me caractericé por ser un jugador más de llegada, pero con el tiempo el técnico va viendo otras características en uno. Te puedo hablar de estos chicos que no llamaron. Uno de esos que tiene esas características es Portilla, el del América. Cataño. El de Rionegro. Son jugadores que me encantan y pueden suplir esa posición.

¿Cómo ve el arranque de Eliminatorias?

Podemos tener más accesibilidad para llegar al Mundial, pero Colombia no puede conformarse con eso. Van seis y a la repesca uno. Yo me veo allá arriba, clasificando y peleando con Argentina y Uruguay, no conformarnos porque Colombia tiene una buena selección. Comenzamos con pie derecho que es importante. Colombia tiene que hacer una buena presentación y estar en los primeros.

¿Qué es la intensidad?

El mejor ejemplo está en el partido de Brasil. Fueron un equipo intenso, pero con precisión. Eso es lo que tiene que hacer Colombia, nosotros fuimos muy imprecisos en el primer tiempo y éramos muy lentos en transiciones, por eso jugábamos con muchos pases laterales. Ahí es donde yo mido la intensidad, Brasil salió a arrollar, nosotros teníamos que salir a hacer algo parecido. Conforme pase la Eliminatoria los jugadores se darán cuenta de cómo es esto.

