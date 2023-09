Sinisterra sobre el partido ante Chile: Vamos a buscar los tres puntos con humildad

La Selección Colombia se enfrentará a Chile en la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. En la atención a medios, Luis Sinisterra compartió sus impresiones y la mentalidad del equipo en respuesta a la goleada a la que fue sometido su rival de turno a manos de los uruguayos.

Junto a Wilmar Barrios, fueron los encargado de representar al equipo previo a la partida de la Tricolor rumbo a Santiago. El vuelo saldrá alrededor de la 1:15 p.m. y tras su llegada continuarán con la preparación de cara a este importante duelo en el que deberán acumular sus primeros seis puntos de la etapa clasificatoria.

El partido se disputará el próximo martes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental.

Estas fueron las declaraciones de Luis Sinisterra:

Goleada de Uruguay a Chile: Tuvimos la oportunidad de ver el partido sabemos que la eliminatoria no es nada fácil y mas ellos de local. Nosotros nos estamos preparando como lo hacemos siempre sin subestimar a nadie, sabemos que ellos de local son fuertes y vamos a ir a hacer nuestro trabajo con el respeto y con la jerarquía que sabemos que Chile tiene de local vamos a ir a tratar de buscar los tres puntos eso es lo principal, pero con humildad.

¿Adaptaría su posición al planteamiento? Sí, yo creo que, tanto en mi club lo he hecho, he tenido la oportunidad de jugar en todo el frente de ataque y donde el profe me vea de la mejor manera para aportarle al equipo ahí estaré con la disposición de siempre, con la energía de siempre y con ganas de aportarle todas mis condiciones a la Selección.

Proceso anterior a las Eliminatorias: No, la verdad que nosotros nos centramos en nuestro trabajo por ahí ellos no han tenido los mejores resultados últimamente pero nosotros preparamos el partido de Colombia y entramos a la cancha h a hacer nuestro trabajo a poner en práctica lo que se hace durante la semana y eso vamos a ir a hacer a Santiago.

Filosofía del cuerpo técnico: Hemos creado una idea de juego bastante clara y o creo que debamos cambiar porque ya es como nuestra ideología. El futbol de la selección Colombia tiene que basarse en eso, en ir a jugar de tu a tu, hacia a delante, presionar al rival no dejarlos que estén cómodos y eso es lo que van a ver, lo que hemos venido mostrando no solo en los amistosos sino en el partido también contra Venezuela.

Ida y vuelta: Es muy importante estar al 100% sabemos que ellos vienen de una derrota y querrán salir a sumar los tres puntos. Creo que va ser un partido de tú a tú, de ida y vuelta, donde toca estar muy concentrados en las dos fases, tanto en ataque como en defensa y va a ser muy importante estar frescos y comprometidos cuando se ataca y cuando se pierde la pelota estar preparados defensivamente también.

Balance del último ecuentro: Yo creo que lo positivo fue que sumamos de tres puntos iniciamos con pie derecho que era lo que queríamos el objetivo que nos habíamos trasado y de ahí en adelante la selección siempre va a querer ir siempre a buscar sumar a donde vaya y eso yo creo un paso mas en lo positivo y esa es la mentalidad que tiene la Selección y tiene que continuar así.

Preparación al encuentro ante Chile: De pronto es un resultado inesperado para lo que es estas eliminatorias, son partidos muy cerrados pero bueno no nos tenemos que basar en eso, no dejar que eso nos distraiga e ir con la mentalidad de que Chile este partido de local ellos pueden cambiar, tienen jugadores bastante importantes que juegan en el exterior y en el fútbol local que nos pueden poner las cosas difíciles entonces yo creo que tenemos que ir con la misma mentalidad, ganadora y no confiarnos en ningún aspecto.

Apoyo a los jugadores: Simplemente seguir los caminos correctos yo creo que la parte de la educación es muy importante y eso fue lo que a mí en lo personal con mis compañero nos ayudó, tener ese apoyo de la familia que es lo mas primordial y lo que no te deja salirte del camino.