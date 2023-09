6 razas de perro recomendables para niños con rinitis alérgica según expertos

Durante años se ha catalogado a los perros como los animales más fieles en el mundo. Los perros proporcionan una sensación de bienestar emocional a través del amor incondicional que dan; por eso, son una gran compañía y consuelo para las personas que viven solas, que han pasado algún trauma o que quieren un nuevo integrante para el hogar.

Actualmente, existen más 700 millones de perros en el mundo, con gran variedad de razas y tamaños, dispuesto a servir a sus amos de formas inimaginables. Sin embargo, hay niños a quienes se les dificulta tener perros en el hogar, debido a que padecen rinitis alérgica.

La rinitis alérgica es la inflamación de la mucosa nasal y los síntomas suelen ser los típicos de un resfriado, con picor nasal, estornudos, mucosidad y congestión nasal. Estos síntomas se presentan cuando usted inhala algo a lo que es alérgico, como polvo, caspa o polen. Los síntomas también pueden ocurrir cuando usted consume alimentos a los que es alérgico.

Ahora bien, los principales alergenos que producen los perros son proteínas que acostumbran a encontrarse en la saliva del animal, la caspa y las glándulas sebáceas (situadas en la dermis).

Por suerte, expertos en veterinaria aseguran que existen una serie de animales denominados hipoalergénicos que producen una menor cantidad de caspa y no expulsan pelo. De acuerdo con un artículo de ExpertoAnimal, estas son 6 razas de perro que se recomiendan para todos aquellos niños con rinitis alérgica.

Tenga en cuenta que el hecho de que las razas mencionadas sean hipoalergénicas no quiere decir que no provoquen ninguna reacción alérgica, sino que producen una menor cantidad de alergenos.

Yorkshire terrier

Debido a que es una raza pequeña, es más fácil de cuidar y tener en departamentos. La ventaja del Yorkshire Terrier es que casi no suelta pelo. Purina One Mini, indica que estos perros necesitan que su pelaje sea cepillado con frecuencia para evitar que se produzcan enredos o caspa.

Schnauzer

Los Schnauzer miniatura son de las razas que pueden tener niños con rinitis alérgica, son muy cariñosos con sus dueños y brindan gran compañía. Aunque suelen tener bastante pelo, pierde poco de su pelaje. También necesitan de cuidado y un cepillado diario para evitar que se enrede.

Shih Tzu

Es una de las razas que no dan alergia tanto para las personas que sufren este problema como para asmáticos. Aunque no suelen crecer mucho, su pelaje es largo, denso y de doble capa, por ello también es necesario cepillarlos con frecuencia .

Esta raza china no suelta mucho pelo y evita que los síntomas de la alergia aparezcan.

Bichón maltés

Según la American Kennel Club, es una de las razas con menos problemas de alergia y, al igual que él, sus compañeros de raza: el frisé y el boloñés. Tienen un pelo muy fino, eso hace que las descamaciones de la piel no se distribuyan en el ambiente quedando el alérgeno pegado a la piel.

Terrier americano sin pelo

Esta raza no tiene pelo y por ende no produce caspa. El terrier americano o “perro desnudo”, tiene una altura que varía de 24 a 40 cm, y tiene un peso que va de 4 a 11 kg.

Aunque se trata de una raza poco común, lo cierto es que es un perro muy activo, inteligente y cariñoso. Su gran inteligencia los convierte en canes muy fáciles de adiestrar, mientras que su carácter juguetón y enérgico nos ofrece un compañero con el que entrenar, correr y jugar.

Perros de agua

Tanto el perro de agua español como el portugués, el caniche y el poodle son ideales para personas con alergia debido a que no pierden nada de pelo. Su pelaje rizado y compacto, de textura y apariencia similar a la lana, no se desprende de su piel y, por ende, no esparcen los alergenos por todo el hogar.

Recuerde cepillar al perro de agua con un cepillo específico para este tipo de pelaje.