¿Sabe si su perro tiene pedigree? Aquí le contamos qué significa y cómo identificarlo

En el mundo de las mascotas, más específicamente los perros, se habla mucho sobre los ejemplares que tienen pedigree. Muchos suelen asociar esto a pureza, prestigio, de hecho, los cachorros que cuentan con esto suelen ser vendidos a un precio mucho más costoso de lo que usualmente se encontraría.

Sin embargo, hay personas que desconocen del tema y piensan que simplemente esto se trata de un perro que tiene la sangre más pura que otros y por ende es mejor en todos los aspectos, pero esto no tiene nada de cierto. El pedigree en un perro no lo hace mejor que otro a niveles anatómicos, o de personalidad, de hecho, aunque puede determinar cosas del perro, no es algo significativo para una mascota del común.

¿Qué es el pedigree?

En un artículo, los expertos de Blog Mundo Animal explicaron que el pedigree es un documento oficia que certifica la descendencia del animal, sirviendo como constancia de la pureza de la raza. Si bien no es algo que se puede identificar a simple vista en los caninos, este papel es la única manera de saber si un perro realmente tiene pedigree o no.

Para que un perro y toda su genealogía pueda obtener esta certificación debe haber pasado por la revisión estricta de un criadero avalado por el Gobierno. En este caso, los ítems que debe tener este documento son los siguientes:

Nombre del perro

Raza

Sexo

Color

Variedad

Fecha Nacimiento

Número de microchip

Nombre del criadero

Nombre y número de registro de los antecesores

Títulos de campeonato

Fecha de la transferencia de propiedad

Fecha de emisión de pedigree

¿Para qué sirve que un perro tenga pedigree?

Realmente, si un propietario quiere tener a su mascota simplemente como compañía o como otro miembro más del hogar, el que tenga pedigree o no, a la final no es algo que tenga relevancia, si bien un perro con este certificado tiene un valor agregado, no aporta nada si solamente va a ser una mascota de familia.

Sin embargo, si ya el dueño de un ejemplar de este tipo quiere entrar a competencias de diversas índoles, el pedigree es el requisito más importante para que el animal pueda participar, de lo contrario, será imposible que el perro pueda participar de estos certámenes.

Por otra parte, si se pregunta si un perro común y corriente puede obtener el pedigree, la respuesta es depende, ya que como se mencionó anteriormente, el can debe cumplir diversos requisitos, entre ellos que los padres y abuelos hayan tenido este certificado, de lo contrario va a ser muy complicado lograrlo.