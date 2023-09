Lo que puede reemplazar al Petróleo es el turismo: Presidente Petro

Colombia

El gobierno presentó hoy nueva narrativa de Marca País ‘Colombia, el país de la belleza’, con la que se busca impulsar el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones no minero-energéticas.

En el evento el presidente Gustavo Petro aseguró que esta nueva estrategia busca resaltar la riqueza cultural y gastronómica nacional, la diversidad étnica y la calidez de su gente, que entre muchos otros atributos hace de nuestro país una Potencia Mundial de la Vida.

“Lo que puede reemplazar el petróleo en Colombia es el turismo, tenemos una potencialidad que todos reconocen, no hay un colombiano que no se fije, que vive en el país de la belleza, estamos viviendo en un paraíso, no es fácil encontrar esta belleza resumida en otro lugar del planeta tierra porque nos sobra diversidad”, señaló el jefe de estado.

el mandatario aseguró que se trata de una campaña del más alto nivel posible, financiada por el presupuesto nacional a escala mundial, para financiar la belleza de Colombia.

“entre la dinámica un tanto retórica de si Colombia es Colombia o belleza, la apuesta de este Gobierno es: Colombia es belleza, de la biodiversidad nos podemos enriquecer”, añadió.

El mandatario aseguró que esta convencido de que Colombia será una potencia turística.

“Los números son buenos, crecer un 30% respecto al año pasado es un número enorme y hay que sostener esa senda, hay que construir Paz. A diferencia de las potencias turísticas del mundo donde se llega en tren, aquí se llega en avión, por tanto, el desarrollo de aeropuertos de cara al turismo en los lugares de la belleza asegura Paz a los territorios”.