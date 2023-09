MinDefensa pide a alcaldes destinar recursos para cámaras de seguridad

Bogotá D.C.

El jefe de la cartera de Defensa, Iván Velásquez, aseguró en un debate de control político en la Cámara de Representantes que la criminalidad podría disminuir si las cámaras de seguridad funcionaran a plenitud en las regiones. Ante los congresistas, el funcionario reconoció que delitos como el hurto y la extorsión han tenido un aumento en el Gobierno de Gustavo Petro, aunque señaló que los indicadores bajarían si la vigilancia electrónica no fuera tan deficiente en algunas zona del país.

“En los departamentos de Vichada y Magdalena, por ejemplo, no está en funcionamiento ninguna cámara de seguridad. En Santander, sirve el 41%; en Bolívar funciona el 30%; en Guavire solo funciona el 18% y en Putumayo el 12%”, reportó Velásquez. La situación no es diferente en zonas como Vaupés, Córdoba y Guainía, donde prácticamente no hay vigilancia electrónica en lo más mínimo. “En el Quindío no funciona el 97% y en Cesar el 95%” manifestó Velásquez, enfatizando que no está lanzando críticas a las administraciones regionales sino, más bien, buscando soluciones para mejorar la seguridad. Por lo anterior, el ministro de Defensa indicó que la Oficina de Telemática de la Policía Nacional ha ofrecido sus servicios a estas regiones para que se reparen los equipos, como ocurre en el puerto de Buenaventura. Sin embargo, solicitó más presupuesto a los alcaldes. “Instamos a todos los alcaldes a que con los recursos que todavía disponen, en esta terminación de su mandato, contribuyan en la recuperación de estas cámaras, que será también una contribución a la recuperación de la seguridad”, dijo Velásquez.