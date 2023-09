“La ciudadanía tendrá la última palabra sobre corridas de toros y corralejas”: Adechine

Consciente de la necesidad de implementar prácticas que cuiden y protejan a los animales, Zaith Adechine plantea una serie de propuestas construidas con la ciudadanía, de manera que haya una transición real entre las costumbres y prácticas culturales y el cuidado animal.

Una de las principales propuestas, consiste en la reapertura y funcionamiento del Centro de Protección Animal “El Guardián”, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Lima y que tiene la capacidad para recibir y atender animales de todo tipo.

“Reactivaremos el centro de bienestar animal ´El Guardián´. No puede ser que una inversión que superó los 3.500 millones de pesos, hoy sólo esté dedicada a esterilizar perros y gatos. Debemos garantizar que este sea un espacio donde confluya la academia y que esté abierto a la ciudadanía para generar estrategias pedagógicas para que se reduzca el maltrato animal”, resaltó el candidato Zaith.

De igual manera, Zaith plantea que sea la ciudadanía en cada municipio, a través de mecanismos de participación como una consulta popular, quienes decidan si se realizan corridas de toros en su territorio.

“Sabemos que este es un tema muy sensible porque sigue siendo parte de las tradiciones y prácticas culturales en muchos de nuestros municipios, y aunque desde la ciudad nos parezcan actos sanguinarios, no podemos borrar de un tajo décadas de tradición, por ello, dejaremos que sea la propia ciudadanía quien decida a través de mecanismos medibles y cuantificables. Por supuesto, en los lugares donde se decidan hacer corridas de toros, la Gobernación de Bolívar hará un estricto acompañamiento para que se cumpla con todo lo que exige la Ley y se garantice que no habrá sufrimiento para los animales”, explicó el joven economista.

Así mismo, Zaith asume el compromiso de realizar en cada uno de los municipios un sondeo para determinar la cantidad de animales sin hogar y/o fauna silvestre que se está viendo afectada, para así poder precisar las medidas requeridas. También revisaremos que en los POT municipales actuales y los que están en construcción, estén incluidas políticas y programas de protección animal, incluidos albergues u hogares de paso. Por último, se seguirán implementado otras medidas preventivas en materia de educación y concientización sobre el trato adecuado hacia los animales, las jornadas de esterilización y vacunación y el fortalecimiento de la policía para la atención de casos de maltrato animal en coordinación con las entidades ambientales del departamento.