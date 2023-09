Bolívar se aleja de propuesta de Petro sobre transporte público gratis: “no soy populista”

Bogotá

Durante la adhesión del movimiento ‘Liberales de base’ a su campaña, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar habló sobre la propuesta que planteó el presidente Gustavo Petro de financiar, a través de las facturas de energía, el transporte público masivo en las principales ciudades del país.

Para Bolívar aunque es una propuesta bien intencionada, tiene que ser analizada detenidamente. “No es tan fácil, porque cuando digan que el pasaje es gratis, esa carga se puede duplicar. Todos los de la moto se van a bajar, los de los carros muchos se van a bajar, y los que caminaban 10 cuadras para no pagar los $2.950 se van a subir. Pero allá hay unos privados esperando que suene el torniquete para cobrar, y no van a ser 5 ni 6 billones, sino que pueden ser 12″.

Por eso dijo el excongresista que “yo les puedo decir hoy, sí, hagámoslo, pero esos 12 billones ¿de dónde salen?, primero de la salud, de la educación, del saneamiento básico. Entonces dicen, no, que del recibo de luz, están haciendo cuentas que podría incrementarse en $200 mil pesos... Si hay una familia que tenga 4 o 5 miembros, les sirve, pagan unos 50 mil pesos y se pueden montar las veces que quieran todo el día, pero hay mucha gente que vive sola, en pareja o que vive con un perrito. La tendencia hoy en Bogotá y en el mundo es que la gente viva sola”.

Aunque Bolívar no descartó por completo la propuesta, sí dijo que “mientras no la analicemos técnicamente... yo no soy populista, me he caracterizado por decirle siempre la verdad a la gente; entonces, analicemos muy bien la propuesta, no es mala, pero yo creo que es peligrosa. De verdad, es mucho dinero”.

Inclusive el excongresista del Pacto cuestionó que “¿por qué salta Peñalosa como a los 3 segundos a decir, uy, por fin estoy de acuerdo con Petro? Porque miren lo que les llega, sentaditos, en su casa, recibir el billete, billones de pesos. Por eso Galán salió a decir ‘uy, también apoyo’, y Claudia, porque ellos son los señores y las señoras del Transmilenio, los que llenaron de Transmilenio esta ciudad. Me parece muy sospechoso que salten a apoyar al presidente cuando lo han criticado hace 40 años”.

Sin embargo el aspirante al Palacio de Liévano aclaró que sí tiene en mente una propuesta para los pasajes: “Lo expliqué en muchos escenarios, por lo menos congelar la tarifa, bajarle el 50% a los estudiantes y gratis a la tercera edad. Eso sí lo podemos financiar nosotros”.