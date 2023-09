Ola de calor: efectos sobre la vida humana y especies animales

Se registran altas temperaturas en el planeta tierra y todo se debe a las acciones humanas que trae como consecuencia el cambio climático. Desde diferentes organizaciones e instituciones a nivel mundial, vienen advirtiendo y enfatizando sobre las medidas que se deben adoptar desde cada gobierno o incluso desde el hogar, para reducir los efectos de la crisis climática que perjudica la salud humana y el bienestar de los animales.

El climatólogo y profesor del programa de Ciencias de la Tierra de la Universidad del Rosario, Benjamín Quesada, hace mención al calor que se acumula de manera desproporcionada en la tierra y cómo genera problemas respiratorios o de paro cardíaco sobre la persona, además de la posibilidad de aumentar el riesgo mortal por deshidratación.

De la misma forma, Carolina Guerra, quien es neuróloga clínica y miembro del capítulo de Cefaleas de la Asociación Colombiana de Neurología, enfatiza del cuidado que deben tener las personas que se encuentran predispuestas a los dolores de cabeza, pues las molestias pueden aparecer con mayor frecuencia por las elevadas temperaturas y para eso es esencial no automedicarse, se recomienda la consulta con el especialista. Además, destaca acciones importantes para realizar y así evitar el golpe de calor: no exponerse en horas donde la radiación solar sea muy alta, usar compresas frías en las axilas o cuello, hidratarse con frecuencia y tener baños en agua tibia.

Las consecuencias de la ola de calor también ha generado el aumento de los casos de dengue, esto se debe a la acumulación de agua que conservan las personas en sus casas, el mosquito Aedes aegypti (transmisor del dengue) aprovecha esa agua limpia para poner sus huevos y reproducirse con facilidad. El especialista en Epidemiología con magíster en Salud Pública, Enrique Mazenett Granado, explica: “El Aedes aegypti necesita como mínimo una temperatura de 25° para crecer, el problema radica en que cada vez más los municipios registran esa temperatura por el cambio climático, lo que ha hecho que el mosquito esté presente en zonas que anteriormente no podía habitar”. Adicional, menciona que es una enfermedad de difícil diagnóstico y peligrosa para producir la muerte, es importante evitar en lo máximo la acumulación de aguas estancadas.

De las grandes causas del cambio climático se encuentra el consumo excesivo de proteína animal, un sistema alimentario insostenible que ha aumentado exponencialmente desde hace 50 años. Karen Reyes, coordinadora de Comunicación en Colombia de la ONG internacional Sinergia Animal, expone que el 80% de las tierras agrícolas son destinadas a criar y alimentar a los animales, se utilizan grandes cantidades de agua dulce y además, genera emisiones de gases de efecto invernadero que equivalen al 14.5% del total de emisiones a nivel mundial.

Sin duda, el cambio climático no solo perjudica a los humanos sino también a todas las especies animales, afectando sus rutas de movilidad, dificultando el hallazgo del alimento, cambiando sus patrones de horario, etc. Karen Reyes, informa: “Si en el año 2.100 no se ha logrado enfrentar los efectos del cambio climático, estaríamos perdiendo cerca del 50% de las especies animales y con este sistema alimentario que tenemos, ya estamos poniendo en riesgo a cerca de 28.000 especies por las pérdidas de hábitat que ocupan los humanos”. Por eso, se recomienda tener un sistema alimentario que sea menos dependiente de proteína de origen animal.

¿Quiere empezar a ser parte del cambio para generar un planeta tierra más sostenible? Escuche el programa completo aquí y conversemos En Familia de qué acciones podemos tomar para mejorar el lugar en el que vivimos.