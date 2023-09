Angélica Lozano a Gustavo Petro: “Tejer un manto de duda sobre el congreso no es razonable”

El 1 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo fuertes acusaciones ante los magistrados de las altas cortes, en medio del encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, en el que vinculó a congresistas con narcotraficantes.

En medio de su discurso en el encuentro de togados, que se celebró en Bucaramanga, el primer mandatario arremetió contra algunos parlamentarios, de los que aseguró reciben beneficios del narcotráfico.

“Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico. Es una forma de ocultar una relación incestuosa de hace mucho tiempo, a través de una especie de aplauso popular”, aseguró Petro.

Estas graves denuncias del jefe de Estado generaron el rechazo generalizado de los parlamentarios, quienesm, en cabeza del presidente del Senado, Iván Name, le pidieron respeto al jefe de Estado y nombres concretos de los congresistas que realizan estas prácticas.

“No acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente de Colombia”, señaló Name.

No es razonable tejer un manto de duda

En 6AM HOY por HOY de Caracol Radio, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, se sumó al reclamo de Name y aseguró que “tejer un manto de duda sobre el congreso no es razonable, justo y hoy no es realista”.

“Si el presidente de Estado considera que hay congresistas vinculados con el narcotráfico, tiene que poner la denuncia respectiva ante la Corte Suprema de Justicia porque le hace daño una aseveración genérica y amplia”, señaló Lozano.

No obstante, reconoció que históricamente han existido vínculos entre congresistas y narcotraficantes y paramilitares que ha hecho mucho daño a la institucionalidad y a la democracia.

Sin embargo, indicó que en la actualidad esas aseveraciones no tienen cabida, por lo que le pidió al jefe de Estado hace las respectivas denuncias.

¿Veto en el Partido Verde?

Por otra parte, Lozano se refirió a los señalamientos del candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, quien asegura que dentro del Partido Alianza Verde se estaría vetando el apoyo de sus miembros a su aspiración.

“Por unanimidad se dio luz verde a quienes somos electos y a los aspirantes para votar por cuatro candidatos: Bolívar, Galán, Oviedo y Robledo. Esos candidatos cumplen dos criterios: apoyos dentro del Verde; y su rechazo a hacer parte de la alianza de derecha”, indicó Lozano.

Gustavo Bolívar reclama apoyo

Por último, aseguró que su apoyo está definido a los candidatos que han apostado por continuar con los programas y proyectos de la actual administración.