Temblor HOY 5 de septiembre en Colombia y el mundo: epicentro, magnitud y zonas afectadas

Este 5 de septiembre, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), se han registrado varios eventos sísmicos en el territorio colombiano, la mayoría de los cuales han tenido como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

Un sismo de magnitud 2.2 se presentó en Medio Atrato (Beté) - Chocó, Colombia, a las 02:18 con profundidad superficial

¿Cuánto tiempo duran las réplicas después de un temblor? Esto dicen los expertos

Desde el Servicio Geológico Colombiano aclararon que las réplicas son aquellos sismos que ocurren después de un sismo principal, pero que se caracterizan por tener magnitudes menores a ese primer movimiento telúrico.

Frente al tiempo que pueden durar las réplicas después de un temblor, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Makario Londoño, explicó que suelen darse con una menor magnitud. “Las réplicas, igual que el sismo principal, que no es posible predecirlo, no se pueden predecir, es decir, no podemos saber ni el momento en que van a ocurrir, ni la magnitud, ni el intervalo en que van a estar ocurriendo”, indicó

Del mismo modo, el director técnico de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano comentó que las réplicas por lo general se presentan por un largo periodo de tiempo. “Lo que sí es muy seguro es que esas réplicas van a estar reproduciéndose por mucho tiempo, incluso, a veces semanas o meses, pero la mayoría de ellas no van a ser percibidas por las personas”, aclaró.

Mientras tanto, la geóloga y directora del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, Natalia Pardo declaró: “No es posible asegurar por cuánto tiempo más durarán las réplicas. Ha habido casos de meses, otros de décadas; varían mucho”.

Por otra parte, Rodrigo León, profesor de Geociencias de la Universidad de los Andes, coincidió con el SGC en que hay una posibilidad de que estos fenómenos duren meses. “Las secuencias de réplicas, para este tipo de eventos, pueden durar un par de meses. Con respecto a las magnitudes esperadas dentro de la secuencia pueden variar mucho.”

“De manera general se espera que la réplica más grande sea una unidad inferior al sismo principal. Es decir, si tuvimos un 6.1 podríamos esperar una o algunas réplicas cercanas a 5. Otro punto es que la frecuencia de las réplicas va disminuyendo con en el tiempo, pero no necesariamente la magnitud puede variar”, agregó el profesor León sobre la magnitud de las réplicas.

Sobre el tema, el Servicio Geológico Colombiano también aclaró que el valor de la duración de los temblores dependen de otros factores. “Hay tres factores que influyen en la duración del movimiento: la distancia entre el epicentro y el lugar donde se siente, el tipo de terreno y el tipo de construcción.”

Sin embargo, la misma entidad afirmó que el tiempo que puede durar un sismo es relativo. “La duración es relativa porque puede referirse a la percepción de movimiento, al registro instrumental del sismo o al movimiento de la falla que lo originó”