En Santa María: Derrumbe producto del sismo de hoy dejó incomunicadas 4 veredas

Tunja

Según Pablo Antonio Bernal, alcalde de Santa María (Boyacá), su municipio fue uno de los que presentó mayores afectaciones especialmente por la caída de rocas y un derrumbe que mantiene incomunicadas a por lo menos cuatro veredas.

Así le relató a Caracol Radio la emergencia; “Acá en el municipio de Santa María se sintió bastante fuerte el temblor, se presentaron algunas afectaciones de caída de piedras en diferentes vías, en la vía alterna al Llano cayó una piedra sobre el parabrisas de un vehículo gracias a Dios no ocasionó accidentes, ni heridas al conductor o a sus pasajeros, en la vía que conduce hacia la vereda de Ceiba grande también se presentó un derrumbe que deja incomunicadas alrededor de cuatro veredas de nuestro municipio, en la vereda de Charco Largo hay una casa afectada donde cayeron varias paredes, una familia afectada y en la vereda de Guaduales también hay una familia afectada”.

Además, por lo menos cinco niños y niñas tuvieron que ser trasladados al Centro de salud del municipio por eventos de pánico.

“También hubo temas de salud por el susto, por la situación, por lo menos cinco niñas y niños de la Institución Educativa Jacinto Vega presentaron temas de salud, niños entre 10 y 17 años que fue necesario trasladar al Centro de salud”, dijo.

Dos familias que resultaron afectadas fueron reubicadas; “en este momento la decisión de la Administración municipal es que se reubiquen en alguna casa vecina, mientras se puede de alguna forma llegar a hacer alguna atención o alguna ayuda para la situación que se llegó a presentar el día de hoy por el temblor”, explicó el mandatario.

Afirmó que esta emergencia se suma a las que ya afrontan por la ola invernal y que mantienen en alerta a esa localidad.

“Es necesario el apoyo del departamento, de la nación, más cuando hemos atravesado los últimos días por un fuerte invierno, casi todas las semanas tenemos interrumpidas nuestras vías y atendemos parte con nuestra maquinaria y parte con la maquinaria de la gobernación pero permanecen prácticamente las 20 veredas del municipio con afectaciones cuando hay fuertes lluvias, se ven incomunicadas, se ven perjudicadas”, finalizó.