No tuve un millón de votos en esas regiones: presidente Petro

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habló sobre los presuntos sobornos a criminales para acceder a la ‘Paz Total’ via Getty Images.

Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió su elección como presidente de la República esto después de que su hermano Juan Fernando Petro revelara que, un millón de votos para las elecciones del 2022 habrían sido resultado de sus visitas a las cárceles.

El presidente compartió algunas cifras sobre los resultados en su elección, señalando que los votos no fueron favorables en Norte de Santander ni el Magdalena Medio, por lo que aseguró que su triunfo en 2022 se centró en el Pacifico colombiano.

“Siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Urabá Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”, señaló el presidente.

A esto agregó: “Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”.

Según las declaraciones de Juan Fernando Petro desde las cárceles se logró el apoyo electoral en Urabá y el Magdalena Medio lo que finalmente le permitió ganar las elecciones presidenciales.