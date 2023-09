Desconfiar, verificar y contrastar: Las herramientas contra las fake news

Las noticias falsas y la campaña negra hacen parte del panorama político que perfila a los próximos comicios como uno de los más reñidos y polarizados de los últimos años; sin embargo, el daño que le puede ocasionar a la democracia no es un tema menor.

Una periodista experta en verificación de información, un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, un investigador en temas de desinformación, un exalto consejero de comunicaciones y la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) compartieron sus reflexiones frente a la manera en al que se tiene que abordar este problema.

Dentro de las principales conclusiones a la que llegaron los expertos se encuentran una serie de herramientas al alcance de los ciudadanos que pueden utilizar para no ser vectores de desinformación: Desconfiar, verificar y contrastar.

Noticias falsas: un fenómeno en auge

La encargada de iniciar este panel fue la periodista española y coordinadora de EFE Verifica, Ares Biescas, quien explicó la manera en la que las fake news pueden llegar a generar desconfianza en el sistema electoral. Señalando que no solo tienen la capacidad de afectar la democracia y al sistema político, sino que pueden llegar a alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos.

“La desinformación tiene una intención de hacerle daño al otro, de opacar el discurso público. Puede llegar a ser muy difícil para un legislador saber si detrás de una mentira había esa intensión de desinformar o simplemente era alguien que compartió la información por error”, indicó la experta.

Biescas, compartió una serie de recomendaciones a los ciudadanos para evitar caer en información falsa y convertirse en vectores de esta: “intenten reflexionar acerca del contendido”.

Las fake news y la desconfianza

Por su parte, el exalto consejero de comunicaciones, Camilo Granada, secundó a Biescas y reiteró que las fake news tienen la capacidad de generar desconfianza frente a la institucionalidad e incidir en el voto de los ciudadanos.

“La delgada frontera que existe entre la libertad de expresión y la difamación y la mentira es muy compleja si se mira desde el punto de vista ciudadano”, indicó Granada frente a los retos que representa desde el ámbito jurídico la considerada “crisis de la información”.

No obstante, Granada sugirió que las plataformas deben tener mecanismos para evitar la propagación de boots y cuentas trools en las redes sociales, como un mecanismo de mitigación de noticias falsas. Asimismo, indicó que estos sitios deberían tener la capacidad de investigar quién se encuentra detrás de estas cuentas.

Por último, Granada le recomendó a los ciudadanos mantener cierta distancia frente a la información que reciben, con el propósito de llevar a cabo una verificación y contraste de sus fuentes, no sin antes encomendar al Gobierno una mayor responsabilidad frente a la transparencia.

La tecnología para erradicar la desinformación

En su turno, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, se sumó a la discusión proponiendo un uso de herramientas tecnológicas que permitan hacerle frente a las fake news y robustecer las capacidades judiciales para enfrentar a los responsables de la campaña negra.

“Tenemos que agilizar la investigación en la tecnología, porque yo creo que el resto de acciones penales, electorales y civiles las tenemos desde hace rato”, aseguró Arrubla, quien considera importante la actualización de los mecanismos judiciales existentes en el país.

El exmagistrado de la alta corte le sugirió a los usuarios de redes sociales tener una postura crítica y desconfianza frente a las noticias que a las que acceden a través de estos canales.

La opacidad del sistema electoral

Por su parte, el investigador y miembro de la Clip de Londres, José Luis Peñaredonda, se sumó al panel señalando que la crisis de la información que se ha percibido en los últimos comicios evidencia lo “opaco y poco transparente que es el sistema electoral”.

“Aparte de estos problemas que tienen que ver con el impacto en la democracia, también está el problema de que esta es una industria oscura y corrupta que no sabemos bien cómo investigar, ni cómo está influenciando la forma en la que se manejan los recursos públicos destinados a las elecciones”, señaló Peñaredonda, abriendo otra perspectiva al debate.

Asimismo, cuestionó el papel de los medios de comunicación frente a la manera en la que está abordando este problema con la capacidad de afectar el ejercicio democrático, indicando que al parecer no están “haciendo lo suficiente”.

Razón por la cual, el experto hizo un llamado a los ciudadanos para que recuperen la “emoción de no ser engañados”, asegurando que no tomen una postura como si solo se tratara en un “deber o una tarea del colegio”, sino como una actitud de astucia frente a la posibilidad de no dejarse engañar.

El problema de la censura

Por último, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, hizo una importante reflexión en la que dejó en evidencia el problema frente a las libertades en caso que el Estado quisiera censurar este tió de conductas.

Barrios manifestó que en el ejercicio de la política, la información falsa siempre ha sido una herramienta utilizada por los contendores, no obstante, resaltó que las redes sociales, lo único que han hecho es amplificar esta información.

Sin embargo, cuestionó la manera en la que se pudiera hacer control de las noticias falsas y del flujo de esta información que puede afectar el ejercicio democrático desde la institucionalidad, permitiendo entender este problema desde otra orilla.

“¿A quién vamos a designar como el gran censor? ¿Al Consejo Nacional Electoral?, ¿que pueda decir qué es cierto y qué es falso en la competencia electoral, frente al debate de lo que dicen los candidatos, frente al mismo proceso?”, cuestionó la posibilidad de censurar la información falsa.