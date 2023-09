El Impacto de las Fake News en Colombia: Voces de Expertos y Congresistas

En medio de un escenario marcado por la proliferación de información no verificada y noticias falsas, conocidas como “fake news”, Colombia no ha estado exenta de esta problemática. En Caracol Radio, le preguntamos a diferentes congresistas han expresado sus preocupaciones sobre cómo estas falsedades influyen en la opinión pública y en el proceso democrático del país.

Alejandra Barrios, directora de la Moe, señaló que “las dos preocupaciones de manera particular, la primera de ellas la información que circula por WhatsApp entre cadenas de conocidos, información que no es verificada, información que puede ser o que está manipulada para generar emociones que deriven en determinada reacción política de las personas que están recibiendo esta información. Y en segundo lugar, una muy fuerte discusión que se ha presentado, que se presenta no solamente en Colombia sino en casi todos los países sobre la necesidad o no de regular la información que circula entre las redes sociales.”

Por su parte, David Luna, senador del partido Cambio Radical, se refirió a este tema: “Más que regular lo que se necesita es cultura digital. La desinformación no solamente está desestabilizando las dinámicas electorales, también puede aumentar los niveles de odio dentro de nuestra sociedad. A hoy no hay evidencia exacta sobre si la influencia de noticias falsas hace que se ganen o no campañas electorales.”

Otro que también quiso hablar fue el senador Jota Pe Hernández, del Partido Verde. Hay que recordar que su trabajo en redes sociales fue muy importante para iniciar su carrera en el congreso. El funcionario cree que “acá una fake news puede llegar a ocasionar hasta la pérdida de una vida humana, cuando se hace una calumnia, algo que no es cierto y que puede generar una indignación de una gran población como de pronto ha sucedido en algún caso. Que sí se puede regular, pero por supuesto.”

Contrario a lo que dijo Hernández, David Racero, representante a la cámara por el Pacto Histórico, sostiene: “Las fake news no es un asunto nuevo, por supuesto se populariza en un escenario de democratización de la comunicación a través de las redes sociales en los últimos 20 años, tal vez 30 años. Creo que la regulación hoy en día ya está, hace parte todo el tema de la injuria, de calumnia y otros que están contemplados en el código penal y en el sistema legal vigente para justamente corregir esos excesos de opinión donde no simplemente se plantea una postura sino que se hacen juicios que puedan atacar a una persona.”

Otro que comentó su opinión al respecto fue Wadith Manzur, presidente de la comisión de acusaciones de la cámara y representante por el partido Conservador, quien enfatizó: “No es posible que se utilicen canales de comunicación o redes sociales para acabar con el buen nombre de las personas, con la honra, con el buen nombre de las empresas. Yo creo que realmente hoy estamos viviendo un momento crítico en materia de desinformación.”

Asimismo, Guido Echeverri, senador del Partido Verde, destacó que “las fake news son un tema del mundo moderno, yo diría que es inevitable como consecuencia de la presencia preponderante de las redes sociales. Yo creo que se podría eventualmente regular con las dificultades que tiene regular ese tipo de temas.”

Por último, Hernán Cadavid, representante a la cámara por el Centro Democrático, sostuvo que “las fake news hoy son un vicio en la democracia que atenta contra la voluntad popular, contra la formación de la opinión, contra la decisión libre y espontánea de un ciudadano a la hora de emitir un juicio o un voto, que es todavía más riesgoso.”