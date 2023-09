Recuperación en canal de Policarpa permitió retorno de peces

Cartagena

El Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, celebra junto a la comunidad del barrio Policarpa, que luego de muchas acciones conjuntas para frenar la contaminación que venían realizando empresas irresponsables, el canal que atraviesa ese sector, está en proceso de recuperación de sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas, lo que ha permitido el regreso de la fauna í ctica .

Luego de varias acciones de vigilancia y control, inspecciones técnicas, sanciones y cierres temporales impuestos a varios establecimientos comerciales en el barrio Policarpa y sus alrededores, por parte de la autoridad ambiental, que buscan cesar definitivamente los vertimientos ilegales, hoy gracias a ese gran esfuerzo, están volviendo diversas especies de peces, lo que mantiene entusiasmada a la comunidad sobre la recuperación de este cuerpo de agua, el cual fue sometido por varios años a vertimientos ilegales de químicos y residuos peligrosos por parte de empresas que han sido sancionadas aplicando la ley 1333 del 2009.

Hoy la comunidad ve el resurgir de especies de peces en algunas zonas del canal, lo cual demuestra que mejoran las condiciones de calidad del agua ante el cese de los vertimientos de las empresas sancionadas.

EPA Cartagena continuará con las labores de vigilancia y control para determinar las responsabilidades y sanciones y seguir el trabajo de prevención y preservación del ambiente, de la mano con las comunidades de la zona.

El subdirector técnico y Desarrollo Sostenible del EPA, Roberto Junior González, señaló que el retorno de peces al canal es fruto del esfuerzo conjunto entre comunidad y autoridad, la junta de acción comunal de Policarpa que dejó el temor a un lado y se atrevieron a denunciar a las empresas irresponsables que contaminaban el canal.

“Pusimos la lupa en esas empresas y seguiremos comprometidos en la recuperación del ecosistema y no nos temblará la mano para seguir cerrando y sancionando a aquellos que no acatan y no obedecen las normas ambientales”.

Durante esta administración han sido sancionadas más de 8 empresas que reiteradamente hacían vertimientos ilegales de cargas contaminantes a los canales y cuerpos de agua del sector de Mamonal, especialmente a lavaderos de carrotanques y vehículos de transporte de químicos y residuos peligrosos, sobre los cuales existen muchas quejas de la comunidad, por lo cual se iniciaron otros procesos administrativos sancionatorios que podría culminar en la cancelación de su razón social y multas que van hasta los 5.000 SMMLV.

Entre tanto, EPA Cartagena socializó con la comunidad los trabajos contratados mediante un convenio interadministrativo con la Universidad de Cartagena, para buscar alternativas de solución para la restauración ecológica del canal Policarpa 2 en la zona industrial de Mamonal y lograr su total descontaminación.

Este trabajo tiene como fin principal la remoción de los residuos peligrosos y si se puede la biorremediación del canal, el cual está demasiado afectado por las cargas contaminantes que arrojan empresas irresponsables y que están siendo objeto de sanciones y cierres preventivos por parte de esta Entidad.

La Universidad de Cartagena empezó los estudios y está realizando toma de muestras y topografía. Los insumos que se recopilen serán la base fundamental y hoja de ruta para el contratista responsable de ejecutar posteriormente las obras de restauración del canal.