“Mi intención nunca es suplantar al artista”: Andrés Rey, doble oficial de Luis Miguel

Cantante Luis Miguel en The Colosseum at Caesars Palace 2019 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Ethan Miller/Getty Images)

Recientemente se desató una controversia que rodea al artista Luis Miguel por el uso de un posible doble en sus conciertos en Argentina. Según reportaron medios argentinos, la delgadez extrema y los cambios en su aspecto físico del cantante llevaron a que algunos seguidores cuestionen su autenticidad.

Después de cuatro años, Luis Miguel volvió a los escenarios, esta vez, en Argentina, donde está llevando a cabo su última gira que ya cuenta con más de 100 fechas anunciadas. En conversación con 10AM Hoy por Hoy, Andrés Rey, doble oficial de Luis Miguel, habló de su trabajo con el artista y de la polémica en los conciertos del Sol de México.

Andrés Urrustarazu, que adoptó el artístico Andrés Rey, nació el 12 de agosto de 1971, en Lomas de Zamora (provincia de Argentina). El verdadero Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970, en San Juan (Puerto Rico).

Según comentó, a sus 22 años, cuando Luis Miguel sacó su primer disco de romances, surgió toda la ‘LuisMi Manía’ en su vida. Aseguró que no fue planeado, ya que entre sus planes estaba estudiar ingeniería, pero la vida lo llevó por otros mares”.

“Mi mamá fue la que me impulsó más que yo por timidez o miedo al ridículo. Para mí incursionar tanto en la música como en la parte actoral era algo muy nuevo, no me sentía preparado, pero muy de a poco fui incursionando, me fue gustando la música y me logré adaptar muy fácilmente”, expresó Rey.

Sobre cómo llegó a conocer al verdadero Luis Miguel, indicó que realizó castings porque el artista tenía la intención de hacer una biografía. El doble recordó lío judicial de Luis Miguel con Claudia de Icaza, autora de la biografía no autorizada del ‘Sol’ de México en 1994.

Luis Miguel emprendió acciones legales en contra de la periodista y la demandó por 7 millones de dólares, pero de Icaza ganó el caso. Frente a esto, Luis Miguel no quería contar su biografía, pero encontró a una figura que le permitía estar tranquilo en las giras tan intensas y contactó a Rey de forma directa.

“Llegar a la expectativa de Luis Miguel es muy difícil porque Luis Miguel nació con la música, entonces replicar al mexicano me costó mucho. Yo soy como un producto chino, soy la copia de un original y una réplica no puede ser superior”, dijo.

Rey aclaró que su intención nunca es suplantar al artista y su labor se centra es realizar lo que le piden como doble, ya sea un despiste de prensa y fans, arriba de un escenario o donde sea.

