Escándalo en Tunja: Fiscalía imputará cargos a lideresa social que fingió ataque con ácido

Tunja

El director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Hugo Tovar afirmó que fue radicada la solicitud de audiencia de imputación en contra de la lideresa social Lilia Patricia Cardozo Cipamocha, como presunta responsable de los delitos de falsa denuncia, fraude procesal y fraude a subvenciones, por fingir haber sido atacada con ácido en Tunja el pasado 11 de abril de 2023.

En Caracol Radio la lideresa social en su momento había señalado: “Yo venía de una reunión que habíamos tenido con la Gobernación de Boyacá del mecanismo articulador de violencia, me dirigí hacia mi casa y en inmediaciones al Parque de Santander una persona se acercó y me botó un líquido frío en la cara, pensé que era otra cosa, pero después empecé a sentir ardor en la cara y en el cuello, entonces salí hacia a mi casa a ducharme, a llamar a la policía y a una ambulancia para que me prestara los primeros auxilios”.

Sin embargo, la autoridad sostuvo que, al observar elementos de prueba y videos de seguridad, “la señora Cardozo Cipamocha no fue interceptada en su recorrido por la calle ni fue víctima de agresión. Asimismo, dan cuenta de que las lesiones que tenía habrían sido causadas con unos productos de aseo que ella misma había comprado”, manifestó Hugo Tovar.

Además, la Fiscalía indicó que, al parecer, Cardozo buscaba que la Unidad Nacional de Protección le otorgara esquema de seguridad a ella y a su familia, como efectivamente se realizó.

Por tanto, se esperará que la Judicatura fije una fecha para adelantar el proceso de imputación.