Taxistas temen aumento de la gasolina genere presencia de pimpineros en Cúcuta

La tarifa diferencial consiste en que en septiembre el precio de la gasolina, únicamente para taxistas, no suba los 600 pesos que viene subiendo con el objetivo de estabilizar el precio frente a los mercados internacionales y para cubrir el hueco del fondo de estabilización de los combustibles.

integrante de uno de los taxistas aseguró que además les preocupa si este incremento continúa surgen los pimpineros en Cúcuta y su área metropolitana.

“Este aumento de la gasolina nos genera preocupación, no estamos generando rentabilidad y por eso estamos protestando, explicándole al gobierno que esto no funciona así, no aguantamos más, se entiende el problema de la falta de dinero en el fondo, pero no podemos pagar nosotros este problema”.

“También nos preocupa que si el aumento de la gasolina continúa así, esto va a generar en regiones como Cúcuta y la zona de frontera, volver a tener en las calles a los pimpineros, por eso hay que tomar las acciones necesarias para realizar este proceso”. señaló uno de los conductores

El precio del galón de la gasolina para taxistas quedaría en un precio promedio de $13.564, y el acceso a este beneficio se verificará por medio de la plataforma del Runt, en donde están registrados todos los vehículos tipo taxi del país.