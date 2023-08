¡Atentos! Si su placa termina en 6, 7, 8, 9 o 0 podrá sacar menos el carro en septiembre

Desde la Secretaría de Movilidad explicaron que dados los buenos resultados que ha dejado la medida de Pico y Placa durante el 2023, esta no rotará en lo que queda del año.

“La velocidad en los principales corredores de Bogotá mejoró en 4,8%, esto gracias a la rotación de los dígitos que se aplicó a la medida de pico y placa desde el pasado 10 de enero, permitiendo transitar a los ciudadanos en un promedio de velocidad de 23,2 km/h”, explicó en su momento la secretaría de Movilidad, Deyanira Ávila.

Segunda jornada de Día sin Carro

Sumado a lo anterior, la funcionaria también confirmó que se llevará a cabo una segunda jornada del Día sin Carro, la cual está programada para el próximo 22 de septiembre de 2023:

“Para el mes de septiembre, vamos a unirnos al Día sin carro internacional. Vamos a generar una segunda jornada para el 2023 de Día sin carro, será el 22 de septiembre. Estamos en este momento en la programación que hace parte también de las estrategias que tenemos sumadas a la Semana de la Bicicleta, que se hace en la última semana de Septiembre”, reiteró la secretaria de Movilidad.

Cabe recordar que, la primera jornada de Día sin Carro y moto en Bogotá tuvo lugar el pasado 2 de febrero.

¿Cómo opera el modelo actual de Pico y Placa?

Cabe recordar que, la medida funciona en cuestión opera de la siguiente manera:

En el caso de los días impares, no pueden circular placas terminadas en 6,7,8,9, y 0

no pueden circular placas terminadas en 6,7,8,9, y 0 En el caso de los días pares, no pueden circular placas terminadas en 1,2,3,4 y 5.

Vehículos afectados por la medida

Ahora bien, analizando el modelo planteado por la Administración Distrital, los vehículos con placas terminadas en 6,7,8,9 y 0 tendrán más restricciones durante los días laborales del mes de septiembre. Serán, en total 12 días (1,5,7,11,13,15,19,21,25,27,29), sumando también el día 22 por el Día sin Carro.

Otras consideraciones del Día sin Carro

Por otra parte, los ciudadanos que incumplan con la medida, serán multados con $522.900 pesos, además de la inmovilización del vehículo. La sanción está estipulada en el Código Nacional de Tránsito en la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Desde la Secretaría de Movilidad señalaron que será vital utilizar el sistema de transporte público de la capital, del que se espera opere con toda su capacidad, y hagan uso de sistemas alternativos como bicicleta, patineta y patines.

Listas de excepciones

Transporte escolar

Transporte público

Vehículos de emergencia

Vehículos de mensajería y domicilios

Vehículos de la Fuerza Pública y las Fuerzas Armadas

Vehículos de Seguridad Privada

Vehículos conducidos por ciudadanos en condición de discapacidad

Carrozas fúnebres

Vehículos diplomáticos

Horario

En el caso de la primera jornada del Día sin Carro y Moto y Bogotá, la medida operó de 5:00 a.m. a 7:30 p.m., sin embargo todavía no hay confirmación oficial sobre el particular por parte de las autoridades.