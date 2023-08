ADRES reconoció demoras en pagos a IPS por atención de heridos en accidentes de tránsito

Bogotá

En debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el presidente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Felix León Martínez, aseguró que la tarifa diferencial del Soat ha generado problemas administrativos con los que no fue posible acordar auditorías conjuntas con las aseguradoras, lo que retrasa aún más los pagos.

“Causa una afectación de ingresos, incremento de gastos y un problema administrativo que no fue posible acordar con las aseguradoras para hacer una auditoría conjunta y resolver más fácil, lo que va a causar demoras más allá de lo pensado en el pago a las IPS”, expresó León Martínez.

El presidente afirmó que tendrán una demora de 60 a 90 días adicionales a los del trámite regular para el pago.

Sin embargo, expresó que ya cuentan con mesas técnicas de trabajo para buscar soluciones a este retraso y que en el proceso de licitación actual para las auditorias hay 30 firmas interesadas, de las cuales se escogerán cuatro que serán distribuidas en cuatro regiones del país, para que una sola firma no se encargue de todo.

Por otro lado, informó que contrataron a la Central de Inversiones (Cisa) para iniciar un proceso de cobros coactivos a quienes la Adres les pagó los gastos médicos tras un accidente de tránsito por no contar con el Soat.

“Es un mal negocio no tener Soat porque en lugar de pagar 300 o 400 mil pesos, pueden terminar pagando 40 millones por embargos judiciales. Desafortunadamente no es la intención embargar a medio país, pero es una obligación legal que uno tiene. Van a caer cobros por el total de la factura, no por el valor de la prima”, recalcó el presidente.