‘El Cura’ Ordóñez da un paso “firme” por el agua, la seguridad y educación en Santa Marta

Santa Marta

José ‘El Cura’ Ordóñez sigue el camino para llegar a la Alcaldía de Santa Marta y en el marco de este proceso político se ha reunido con líderes, empresarios, comerciantes, gremios y ciudadanos en general, con quienes busca obtener un respaldo para el próximo 29 de octubre.

Ordóñez ha venido visitando comunidades de diferentes barrios del distrito, con el fin escucharlos y de darles a conocer sus compromisos y visión a largo y corto plazo con Santa Marta. “Hoy nos han llenado de odios y divisiones entre nosotros por ideales políticos, esto se tiene que acabar. El discurso de los naranjas para llegar al poder era que los de antes no hacían, pero ellos, llevan 12 años en el poder y tampoco hacen, por eso he venido diciendo que: Ni lo de antes ni lo de ahora. Tenemos que salvar a Santa Marta, esto es una lucha entre el bien y el mal”, dijo el candidato.

‘El Cura’, refiere que una de sus prioridades “es mejorar la educación desde los planteles educativos, y para lograrlo gestionará recursos en beneficio a este sector, para que los niños al finalizar sus estudios de primaria puedan ingresar a la universidad pública, y así volverse competitivos para la vida”.

“Los jóvenes deben estudiar y salir de los colegios bilingües antes de ingresar a la universidad. He venido haciendo un llamado al doctor Pablo Vera para que nos abra las puertas de la universidad. Hoy vemos necesario hacer un convenio ‘talento Santa Marta’. La Universidad del Magdalena es de las más prestigiosas del país y allí deben estar estudiando nuestros jóvenes para evitar que caigan en las garras de la delincuencia. Con El Cura alcalde, gestionaremos los recursos también con el Gobierno Nacional para que ellos puedan prepararse estudiando y sean profesiones de competencia, con un formato moderno en programas de inteligencia artificial, bilingüismo, y así compitan en la sociedad y el mundo. Me daré esa pelea desde la alcaldía”, explicó José Ordóñez.

LA SEGURIDAD PARA LA CIUDAD

José Alfredo ‘El Cura’ Ordóñez ha sido enfático en la necesidad de crear una política de seguridad robusta. Para él, es de suma importancia combatir la delincuencia, y para ello, ya se ha venido asesorando con expertos en estos temas, y así prevenir los delitos de alto impacto que flagelan a los samarios.

“Trabajamos con generales en retiro, expertos en temas de seguridad para que nos ayuden a buscar soluciones a este problema. Hoy en la ciudad tenemos cámaras obsoletas e inútiles y debemos colocar tecnología de punta en lugares estratégicos para identificar al delincuente antes de cometer el delito, cámaras con reconocimiento facial”, aseguró.

De acuerdo con el exsacerdote, otra de las maneras de combatir la inseguridad es brindándole alternativa a los jóvenes, quienes en muchas oportunidades al ver que no tienen un trabajo u oportunidad de vida, deciden tomar el camino más rápido, delinquir. “Creo que brindarles oportunidades a nuestros jóvenes es fundamental para que no se sientan atraídos por lo que parece fácil, para tener unos pesos, o se vean involucrados en actos violentos en la ciudad. Nuestros jóvenes deben estar estudiando, emprendiendo en sus propios negocios y no agrediéndose a sus semejantes. En nuestra alcaldía ellos tendrán un espacio importante; eso se los garantizo”.

AGUA POTABLE PARA LOS SAMARIOS

De acuerdo con el candidato es importante construir sobre lo construido, por ello el camino más eficiente y que erradicará el problema es tomar los estudios que ya se tienen sobre la solución definitiva para garantizar el preciado líquido, invertir en más estudios es dilatar. “Los problemas de agua en la ciudad no se pueden solucionar haciendo millonarios prestamos que después se vean reflejados en el recibo de los samarios. Seguimos trabajando para buscar la solución de raíz a los desafíos de Santa Marta. Para este problema ya contamos con expertos que nos aportarán sus conocimientos. Los recursos para la solución del agua saldrán del distrito y el gobierno central. Santa Marta meceré tener agua las 24 horas del día y sin una motobomba que incremente el servicio de energía”, agregó.

Según José Alfredo Ordóñez, en la ciudad no se respira bien por la contaminación que genera en las calles el vertimiento de aguas negras, especialmente en el barrio Pescaíto, donde a sus habitantes les han prometido y nunca les han cumplido.

“En la ciudad uno no respira bien. Esos olores nauseabundos hacen que ni tus alimentos los puedas consumir con tranquilidad. Es un problema que acrecienta y viene desde los de antes y que a los de ahora no les importó resolver. Nadie da una solución porque prometen y no cumplen, pareciera que no les interesara la ciudad”, afirmó.

‘El Cura’ Ordóñez sigue visitando los barrios de la ciudad, en donde ha tenido una buena acogida de los hogares samarios que hoy esperan que él sea el encargado de encaminar a Santa Marta por el camino del bien.