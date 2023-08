William Amaral explicó las razones del bajo rendimiento de Cristian Zapata

Atlético Nacional perdió su invicto, pero sigue siendo líder del fútbol colombiano. En la octava fecha de la Liga, el cuadro antioqueño cayó por la mínima diferencia en su visita a Millonarios gracias al solitario tanto de Daniel Cataño. El verde ya acumula siete partidos sin conocer la victoria frente a su eterno rival.

En conferencia de prensa, el entrenador William Amaral señaló que su equipo aún tiene muchas cosas por corregir y por ello trabajará en la semana para evitar futuros errores, aunque hizo énfasis en que no todo fue malo en El Campín. Para el DT, se jugó un gran partido y el empate siempre estuvo cerca, aún con un hombre menos (Juan Aguirre fue expulsado).

Asimismo Amaral habló del caso puntual de Cristian Zapata, quien recientemente ha sido muy criticado por su bajo nivel, y explicó que la carga de partidos ha sido determinante en el rendimiento no solo de él sino de varios habituales titulares.

Caída en el clásico

Balance del equipo: Me ha gustado mucho el comportamiento del equipo, no me gusta el resultado pero el equipo ha sacado su carácter, su personalidad y creo que salimos de aquí con pena por el resultado pero con un comportamiento espectacular.

Se vio un gran partido en Bogotá: Es un gran partido, un partido muy bien jugado por los dos equipos, un partido extremadamente estratégico, nosotros dejamos algunos espacios que Millonarios tiene por hábito ocupar y ellos hicieron lo mismo, esto hace parte del juego, estamos hablando de un equipo consolidado con uno o quizá el mejor entrenador de la liga. Fue un partido muy igualado, incluso Atlético Nacional con un jugador menos, me ha gustado mucho el comportamiento del equipo, no me gusta el resultado pero el equipo ha sacado su carácter, su personalidad y creo que salimos de aquí con pena por el resultado pero con un comportamiento espectacular.

“No siempre cuando se pierde está todo mal”: Perder es pésimo, ni jugando en la calle nos gusta perder, nosotros estamos criando una mentalidad ganadora en este equipo, el equipo mostró su carácter, su personalidad, apretamos a Millonarios en su campo, pudimos marcar el gol del empate tuvimos oportunidades para eso, pero tomamos malas decisiones, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. No siempre cuando se gana está todo bien y no siempre cuando se pierde está todo mal. Hay errores que el equipo viene cometiendo pero que son parte de su crecimiento.

Desempeño de los jugadores

Pesó la expulsión de Aguirre: Es un jugador menos, el campo es grande y el balón es redondo es un problema, corre más rápido que las personas, siempre es más difícil cubrir los espacios, con el pasar del tiempo y la presión del resultado hay un desgaste no solo físico sino emocional y psicológico de todos los jugadores se hace difícil, el equipo está perdiendo y con un jugador menos, pero conseguimos equilibrar los espacios, conseguimos que haya una presión direccionada para los laterales, conseguimos atacar con balón, crear superioridad sobre todo por dentro para crear espacios por fuera. Es claro que un futbolista más hace mucha diferencia pero terminamos jugando mano a mano, el equipo demostró que le gusta jugar para adelante, que le gusta el marcador, que le gusta ganar los partidos.

Caso Cristian Zapata: Él es un líder de este equipo, es un futbolista tremendo, es un orgullo tenerlo, es una de las personas que nos da bastante equilibrio, es un jugadorazo, un jugador con experiencia enorme a nivel europeo y nos ha pasado su experiencia y conocimiento. Cristian está como Felipe Aguirre, sobrecargado por todos los partidos, jugar partidos cada 72 horas no favorece la calidad del juego y la calidad individual del jugador porque no consiguen recuperarse, y si no consigue recuperarse acaba tomando malas decisiones que afectan el juego del equipo. Seguimos con él, es una grandísima futbolista y persona, y es un privilegio para Nacional tener un futbolista de este nivel.