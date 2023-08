Real Madrid da a conocer el parte médico de Vinicius Jr: ¿cuántos partidos se pierde?

Vinicius Junior se perderá los próximos partidos del Real Madrid. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) / Juan Manuel Serrano Arce

El Real Madrid dio a conocer este lunes 28 de agosto el parte médico oficial de Vinicius Jr, quien no pudo terminar el duelo liguero ante Celta de Vigo por problemas físicos. El jugador fue sometido a unas pruebas médicas que han evidenciado “una lesión en el músculo bíceps femoral derecho”, afirmó

‘Vini’ notó una molestia en el muslo derecho en el partido de la tercera jornada de Liga contra el Celta el viernes pasado, en el que el conjunto merengue se impuso 1-0. Las asistencias le vendaron la zona y trató de seguir jugando, pero poco después se fue al suelo tocándose la zona afectada, siendo sustituido por Joselu (17).

“Ha tenido una molestia y lo hemos cambiado. Vamos a ver lo que tiene en las próximas horas, es una molestia en el muslo. No parece muy seria”, dijo Ancelotti tras el encuentro. El técnico merengue ya adelantó que no estaría el próximo fin de semana contra el Getafe, pero confiaba en tenerlo para después del parón internacional, algo que no parece que vaya a cumplirse.

El brasileño no podrá ir con su selección para los partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 contra Bolivia del 9 de septiembre y contra Perú cuatro días más tarde.

Tiempo de baja y partidos ausente

En su comunicado, el conjunto merengue no precisa el tiempo de baja limitándose a afirmar que está “pendiente de evolución”, pero, según la prensa española, podría estar alejado de los terrenos de juego entre un mes y mes y medio.

De cumplirse los plazos, Vinicius se perdería entre cinco y seis partidos, todos por LaLiga, incluído el derbi ante Atlético Madrid en el Wanda Metropolitano. A continuación los duelos: