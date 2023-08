Cómo voz femenina en representación del género de la champeta, la “Queen de la Champeta” Yuranis León enciende las redes sociales por su participación en la canción #ponloaqui la colaboración más histórica de la champeta, de la mano de su esposo Mr. Black y los artistas; Kevin Flórez, Luister la Voz, Criss & Ronny, Zaider, Young F, Twister y Jheral, proyecto próximo a lanzar el 20 de septiembre.

“Ser parte de ponlo aquí es un orgullo, claramente es un junte que hace mucho necesitaba la champeta y que mi esposo me allá hecho parte de el con grandes exponentes los cuales también me dieron el aval, donde sentí el respeto y admiración es muy satisfactorio, solo me queda decir que la champeta está para grandes cosas y este tema promete mucho”

Yuranis se prepara para seguir trabajando en el ámbito musical, con otras canciones en colaboración de su esposo. ¡Se vienen más lanzamientos por parte de la Queen de la Champeta!