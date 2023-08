Solución definitiva a la vía al Llano solicita Asecarga por cierres y bloqueos

Economía

La Asociación Nacional de Empresas de Transporte de Carga, Asecarga, solicita de nuevo al Gobierno soluciones definitivas a la vía al Llano, infraestructura vial de gran importancia para el país, porque para los empresarios, no hay mes, que no se afecte la circulación de automotores y la economía por cierres y bloqueos de las comunidades.

Señalan, que esta vía al Llano es una infraestructura vial de gran importancia para el país que pesar de su mantenimiento y construcción, con viaductos, túneles y muros de contención se presentan cierres continuos a lo largo del año.

Para el gremio no hay un mes que no se afecte la circulación de automotores, especialmente por derrumbes y protestas sociales, problemas naturales y sociales que a profundidad se deben solucionar y no afectar el transporte de la comida que necesitan los colombianos.

Los empresarios de carga por carretera, consideran que el trazado de una nueva vía es de imperiosa necesidad para los llaneros, la interconexión vial definitiva que evitara grandes pérdidas económicas para todos los sectores incluyendo el de los conductores y vehículos parados y el problema social que se genera a muchas familias que viven de esta actividad.

Y finalmente, expresa Asecarga, que la concertación y el dialogo es necesaria entorno a esta problemática que es de interés nacional y por lo cual esta casa gremial que representa el sector de las empresas de la carga por carretera es una de los más afectados.