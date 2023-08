Liga Colombiana: cae el quinto técnico del torneo tras renunciar en rueda de prensa

Sigue la feria de entrenadores salientes en la Liga Colombiana. Pompilio Páez se convirtió en el quinto técnico que deja el cargo en apenas siete fechas disputadas del torneo. El risaraldense deja el cargo de Jaguares de Córdoba luego de que su equipo perdiera por la mínima diferencia ante Unión Magdalena en condición de local.

El técnico de 63 años presentó su renuncia en la rueda de prensa posterior al encuentro, haciendo énfasis en que no hubo mejoría y en cambio se retrocedió en varios aspectos, en sumatoria con los malos resultados en este proceso que apenas había iniciado en julio.

“Yo no quiero seguir. Me gusta ganar. Entiendo el esfuerzo que hace Jaguares, el presidente, su junta directiva, tiene una linda sede. Lo siento mucho, porque no sumamos los puntos que debíamos sumar, independientemente de lo que dejamos ir. Hoy no supimos gestionar este partido, había que aguantarlo”, dijo en un inicio el estratega.

Posteriormente, agregó que al club debe llegar una persona con una mentalidad diferente. “El fútbol es así. Me voy con la cabeza arriba, una nueva familia. No se pudo, siete partidos, hubiera querido estar acá mucho tiempo, pero esto no tiene vuelta de hoja. Creo que tiene que traer otra persona con otra mentalidad, porque lo que yo quiero que mi equipo exprese en la cancha, estamos lejos de ellos. Yo me siento muy incómodo y es mejor que venga otra persona con otras ideas y que le dé la vuelta a la situación”.

Páez, que reemplazó a Carlos Piscis Restrepo para asumir el segundo semestre del año, deja el cargo tras siete partidos dirigidos, en los que ganó 2 y perdió 5, para un rendimiento del 33.3%.

Lista de entrenadores que han salido

1- Alberto Suárez (Envigado)

2- Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez (Junior)

3-Mario Suárez (Boyacá Chicó)

4-Néstor Craviotto (Huila)

5-Pompilio Páez (Jaguares)