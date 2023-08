Uno de los lugares turísticos más atractivos de Guatavita, Cundinamarca, una atracción que está construida al revés y se ha convertido en un lugar para sacar las más curiosas fotografías, pues tiene los techos debajo y el piso arriba. Esto crea una ilusión óptica que hace que parezca que la casa está flotando en el aire.

La Casa Loca fue construida en 2017 por el arquitecto austriaco Fritz Schall, quien se inspiró en una casa al revés que había visto en Austria y decidió construir una similar en Colombia. La casa fue construida con materiales locales, como madera, piedra y ladrillo.

Además de ser un lugar divertido, también es un lugar para aprender sobre la cultura colombiana. Tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados y tiene tres pisos.

¿Cómo llegar a la Casa Loca de Guatavita en bus?

Guatavita es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia; está rodeado por montañas, bosques y lagos y queda a solo una hora y media de Bogotá aproximadamente.

Llegar en bus es bastante fácil, puede tomar un bus intermunicipal en el terminal del norte que lo dejará justo en frente del lugar, en caso de que se quede primero en el centro del municipio, varios taxis ofrecen el servicio hasta La Casa Loca.

La tarifa del bus es de $12.000.

Horarios y tarifas de La Casa Loca

El ingreso a este lugar se maneja por turno y según disponibilidad, no se pueden hacer reservas y manejan los siguientes precios en 2023:

Niños de 0-3 años no pagan

Niños de 4 a 14 años pagan $17.000

Adultos $20.000.

También manejan un precio por familia de dos adultos y un niño por $53.000 y cada niño adicional pagaría $15.000.

Los festivos y fines de semana el horario es de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., pero las boletas suelen agotarse entre 10:30 a.m. y 12:00 a.m., mientras que entre semana está abierto de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Maravillas de Guatavita

Este lugar es conocido por ser el lugar donde se originó la leyenda del Dorado, una historia sobre un cacique muisca que se bañaba en oro y joyas. La leyenda del Dorado ha inspirado a artistas y escritores de todo el mundo.

Entre otras cosas que se pueden realizar aprovechado la visita a Guatavita está:

Visitar la Laguna de Guatavita, el lugar donde se originó la leyenda del Dorado.

Disfrutar de la belleza natural del municipio, que está rodeado por montañas, bosques y lagos.

Visitar el Volcán Cerro Montecillo

Visitar el Museo indígena

Además, en la zona se pueden realizar planes como senderismo, acampar, travesías en veleros por el Embalse de Tominé.

El atractivo de Guatavita no reside solo en su herencia histórica, sino también en la joya arquitectónica que es su pueblo. Calles adoquinadas y casas de colores vivos conforman un escenario de encanto colonial que transporta a los visitantes a épocas pasadas. Aquí, el patrimonio cultural se entrelaza con la vida moderna, creando una atmósfera única donde los viajeros pueden explorar museos, plazas y rincones que respiran historia.