Bomberos de Aranzazu fueron objeto de una extorsión

Manizales

Integrantes del cuerpo de bomberos del municipio caldense de Aranzazu se desplazaron hasta una zona rural para atender supuestamente a una víctima de un accidente con un animal, sin embargo, cuando llegaron al sitio indicado, las supuestas víctimas empezaron a alejarlos del punto de la emergencia, minutos después los volvieron a llamar dando instrucciones amenazantes.

El sargento Adrián Gómez, del cuerpo oficial de Bomberos en diálogo con Caracol Radio explicó que fueron objeto de una extorsión en modalidad llamada de organismo de socorro, así lo relató. “Llaman a la línea de bomberos para pedir el apoyo para un traslado de un paciente que lo había pateado un semoviente, porque no se podía mover, como que estaba fracturado, esto fue en la vereda La Meseta y posterior a eso pues salimos para colaborar con el traslado y cuando llegamos, hacemos la llamada de los números personales de nosotros donde nos ponemos a preguntar dónde queda el sitio dónde está el paciente y nos dice que bajemos hasta donde terminara la carretera, no tenían con claridad dónde era, al ratico le llegó una llamada al compañero al celular, donde le decían que nos bajáramos del carro, que no nos moviéramos y esperáramos instrucciones, entonces cuando yo escuché le dije al compañero que eso es una extorsión y nos devolvimos, luego llamamos a los números y no respondían”.

El Gaula de la Policía de Caldas está realizando una investigación exhaustiva de este caso.

