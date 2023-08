Residentes del barrio Palestina escucharon plan de gobierno de William García

Cartagena

Durante el pasado fin de semana el candidato a la alcaldía, William García Tirado, recorrió el barrio Palestina, acompañado de la comunidad siendo el momento para pregonar detalladamente su plan de gobierno casa a casa.

“Es realmente gratificante poder compartir con los cartageneros de cerca nuestro plan de gobierno. En esta oportunidad he sido recibido con amor y alegría. Con sus moradores me he comprometido a ser pieza de cambio; al llegar a la Alcaldía de Cartagena, será nuestro compromiso mejorar sus viviendas, pavimentar sus vías, hacer realidad el acueducto. Haremos del Palestina un lugar Pa’ su gente.”, puntualizó, García Tirado.

El líder político continuará cumpliendo agenda por diferentes zonas del distrito.