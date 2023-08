Nueva Royal Enfield Supermeteor 650: precio oficial y versiones de lanzamiento

El pasado 9, 10 y 11 de agosto, la marca de motocicletas más antigua en Inglaterra, Royal Enfield, llevó a cabo el lanzamiento de uno de sus modelos más esperados por sus usuarios, en la ciudad de Cartagena de Indias. En AMotor de Caracol Radio estuvimos presentes y tuvimos la posibilidad de probar la nueva Supermeteor 650, aquí le contamos los detalles.

Inicialmente, cabe aclarar que Royal Enfield quiso sacar una motocicleta tipo cruiser o crucero con un motor 650, ya que estaba siendo bastante pedida por los usuarios de la marca y también, para entrar a competir en este segmento del mercado con otras motos que cuentan con un alto cilindraje.

Además, hay que tener en cuenta que este vendría a ser uno de los modelos más completos y más grandes de la marca, sin embargo, el precio se puede acomodar bastante al bolsillo de las personas y puede llegar a ser una de las mejores opciones, teniendo en cuenta la calidad y el precio del segmento.

Royal Enfield Supermeteor 650 Ampliar

Características de la motocicleta

A continuación le dejamos un recuento de las características técnicas de la moto y un poco de las novedades con las que cuenta:

Royal Enfield Supermeteor 650 Detalles Tipo de motor Bicilíndrico en paralelo de 4 tiempos Cilindraje 649 centímetros cúbicos Refrigeración Aire y aceite Relación de compresión 9.5:1 (Gasolina corriente) Potencia 47 caballos de fuerza a 7250 rpm Torque 52 Newton - Metro a 5650 rpm Caja de cambios 6 velocidades Sistema de encendido Eléctrico Alimentación Inyección electrónica Frenos ABS doble canal (Atrás y adelante) Llantas Marca Ceat Rines 19´ adelante y 16´atrás Peso 241 kg con el 90% del tanque y full de aceite Dimensiones 2.26 metros de largo, 1.15 de alto, 890 mm de ancho, 740 mm hasta el asiento y 1.50 metros la distancia entre ejes. Batería De 12V Faro delantero y trasero Full LED Puerto de carga Conexión USB 2.0 de 5V Capacidad del tanque 15.7 litros o 4.1 galones Suspensión De tipo invertida adelante y doble amortiguador atrás GPS Tripper característico de Royal Enfield

Prueba de manejo

Ride realizado de Cartagena a Barranquilla con la Royal Enfield Supermeteor 650 Ampliar

En el segundo día del lanzamiento de esta motocicleta, Royal Enfield Colombia dispuso diferentes Supermeteor 650 para que las personas que fueron invitadas las probaran en un ride que se llevó a cabo desde la ciudad de Cartagena hasta Barranquilla y de vuelta.

En cuanto a la motocicleta había mucha expectativa, puesto que era la primera vez que la marca lanzaba una versión tipo cruiser con un motor tan grande. Claramente por esto se esperaban muchas cosas y más ya sabiendo todas las especificaciones técnicas que fueron una novedad, como es el caso de la suspensión invertida, la altura de la misma, la caja de cambios, la posición de manejo y por su puesto la potencia del motor.

Las primeras impresiones se dan al momento que uno se sienta en la moto, a priori es muy cómoda, la silla acabra casi toda el área de la cadera y la forma del tanque en gota hace que las piernas se adapten muy bien a la forma de la misma.

Ya andando, la posición se siente aún más confortable, los posa pies están mucho más adelante de lo normal y el manubrio es un poco más alto, por lo cual uno queda como si estuviera sentado en un sofá. Además de esto, las levas del freno delantero y el embrague se sienten muy amenas, para nada rígidas al momento de accionarlas y los cambios son muy suaves.

En cuanto al frenado, si cabe especificar que a bajas velocidades funciona muy bien, sin embargo, hay que tener mucha precaución cuando se va a altas velocidades, ya que por el mismo peso de la moto, la frenada se puede alargar un poco más de lo normal. Aun así, el ABS funciona muy bien y aunque no son los mejores frenos (Bybre o Bybrembo), están al margen de lo que se necesita para este tipo de motocicleta.

Otro aspecto que es muy interesante de la Supermeteor 650, es que es una moto muy potente, al momento de exigirla y subirla de revoluciones se siente bastante el troque que tiene, no obstante, no es una moto que al momento de acelerar genere la fuerza que puede impulsar al conductor hacia atrás, de hecho se siente muy sutil y se nota la ingeniería que tiene el motor, también porque las vibraciones son casi imperceptibles, obviamente a no ser que se revolucione de más.

En carretera, los 241 kilogramos de la motocicleta no se sienten para nada, es un vehículo muy estable y aunque no tiene mucha aerodinámica, se siente muy bien cuando hay fuertes ráfagas de viento y en curvas es muy fácil hacerla virar. Tenga en cuenta que es una motocicleta diseñada para disfrutar del camino, los paisajes y para rodar largos trayectos, por eso la autonomía y el tamaño de su tanque, el cual lleno logra aproximadamente 400 kilómetros de recorrido.

En definitiva, la Royal Endield Supermeteor 650, es una moto muy completa, realmente fácil de manejar pese a su peso y tamaño, además, es muy llamativa a la vista y sus diseños, aunque siempre mantiene un estilo clásico como de los años 90 u 80, siguen siento bastante estéticos y una moto 100% recomendada para viajar o manejar por largos trayectos.

Precios y versiones que llegan a Colombia

Ese mismo día, al finalizar el ride y después de haber llegado a la ciudad de Cartagena, el CEO de la marca para Latinoamérica, Mauricio Salazar, anunció los precios oficiales que tendrá este modelo en Colombia, a continuación se los contamos.

La Supermeteor 650 llegará en tres versiones, la Astral, que solo vendrá de un color, puede ser Verde, Azul o Negra, la Interestelar, que ya viene con dos tonos, puede conseguirse en verde o gris y ya la más completa de todas vendría a ser la Celestial, la cual también viene en dos colores, rojo o azul y con accesorios como la silla de touring, la cúpula y varios detalles en cromo.

Los precios que tendrán estas versiones serán los siguientes:

Astral: 34′990.000

34′990.000 Interstellar : 34′990.000

: 34′990.000 Celestial: 37′990.000