“Temo por mi vida, este hombre me está persiguiendo”: víctima de violencia en Ibagué

Ibagué

Un patrullero de la Policía Metropolitana de Ibagué que enfrenta una investigación disciplinaria por pegarle una fuerte golpiza a su excompañera sentimental en el conjunto residencial Multifamiliares del Jordán y que fue trasladado a otro municipio del Tolima para que dejara de perseguirla, siguió buscándola denunció la víctima.

Según Alejandra Gutiérrez, el uniformado de la Policía, Cesar Andrés Gutiérrez, fue enviado a la población de Piedras, Tolima, luego de la agresión, pero le preocupa que ha seguido buscándola en el trabajo, pese a que tiene una medida judicial de restricción.

“Ese día me tocó lanzarme de mi apartamento, debido a ese problema se interpuso la denuncia, fue trasladado, pero sigo intranquila porque en dos ocasiones ha ido a donde vivo y también a mi trabajo, pese a que tiene una orden de alejamiento”, dijo la afectada.

Rodríguez sostuvo que tema por su vida porque sabe que en algún momento esta persona podría tomar represarías por lo que está haciendo “Me atrevo a realizar esta denuncia para que los procedimientos se realicen más rapido, no se dilate y que se tomen las medidas necesarias para que no suceda algo más grave”.

Finalmente sostuvo que pide a las autoridades que actúen porque el patrullero no está respetando la orden dada “Por fortuna he estado acompañada, gloria a Dios no ha pasado nada grave, pero uno no sabe que pueda pasar, no pienso dar marcha atrás, yo no quiero nada con él, la verdad me siento muy intimidada”, puntualizó.