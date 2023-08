Sisbén aplica encuesta a hogares de Barú, Ararca y Santana, en Cartagena

El Sisbén implementó la estrategia de encuestas masivas en las tres localidades del Distrito de Cartagena para avanzar en la implementación de la metodología IV y que más familias ingresen a la base de datos. Del 14 al 16 de agosto los encuestadores del Sisbén recorrieron Barú, Ararca y Santana, atendiendo las solicitudes que han sido presentadas en los últimos días en el punto de atención de Pasacaballos, en la jornada de encuestas masivas, a más de 200 hogares se les aplicó la encuesta del Sisbén IV.

Estas comunidades insulares de la localidad Industrial y de la Bahía, por su singularidad geográfica y cultural, presentan desafíos particulares para la recopilación de datos; no obstante, el compromiso y la cooperación de la comunidad, así como el esfuerzo conjunto del equipo de encuestadores, permitieron el éxito de la jornada.

El administrador del Sisbén, Camilo Torres Catalán, expresó su agradecimiento a los habitantes de Barú, Santana y Ararca por su participación receptiva durante la jornada de encuestas: “nuestros encuestadores realizaron un arduo trabajo de campo para recopilar información valiosa que permitirá al DNP una evaluación precisa de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de estas áreas insulares. Este ejercicio es esencial para las comunidades alejadas del área urbana, ya que pertenecer a la base de datos del Sisbén IV les permite, de acuerdo con la categoría asignada por el Departamento Nacional de Planeación, ser posibles beneficiarios de los programas sociales e ingresar al sistema de salud subsidiado del país”.

En la jornada se aplicaron encuestas nuevas, encuestas por verificación y por inconformidad de categorías.

“Me siento satisfecha con el Sisbén por la encuesta que me están haciendo, yo me dirigí a Pasacaballos porque tenía la categoría muy alta, pedí una nueva encuesta para revisarla, y hoy me hicieron una nueva encuesta, con la esperanza de que ahora sí me llegue el puntaje bajito”, mencionó Eugenia Villeros, santanera.

El Sisbén reitera su compromiso con la transparencia y la equidad, y continuará trabajando en estrecha colaboración con las comunidades para asegurar que los programas gubernamentales lleguen a quienes más los necesitan.

En 2023 se han aplicado 22.282 encuestas, a la fecha hay 784.122 personas incluidas en la base de datos del Sisbén IV.