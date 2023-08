“Hay un plan de saboteo al proceso de paz y al cese al fuego”: Pablo Beltrán

Bogotá

En medio del avance del cuarto ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del gobierno colombiano y el ELN, que se llevan a cabo en Caracas, Venezuela, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, aseguró que hay una acción de saboteo a los avances de la Mesa de Diálogos de Paz.

“No es coincidencia que haya una ofensiva mediática y una ofensiva en el terreno. Entonces nosotros pensamos que eso no es espontáneo ni que se les ocurrió o algún día amanecieron de mal genio. Eso es un plan. Entonces, claro, hay situaciones graves en los territorios, hay despliegues de fuerzas en los territorios que antes no estaban. Entonces lo que vemos es exactamente una acción de saboteo”.

Pablo Beltrán sostiene que existe una ofensiva contra la Mesa de Diálogos y sus avances justo en el momento en que ha iniciado el cese al fuego bilateral, nacional y temporal entre el ELN y las fuerzas armadas del Estado y cuando ya está arrancando todo el proceso de participación de la sociedad en el proceso de paz.

“Esa ofensiva la sitúa en dos planos: el armado —con un fuerte despliegue de grupos armados paramilitares y las denominadas disidencias— y el mediático —con falsas noticias y acusaciones. “¿Qué buscan?: ¿Dañar el cese? ¿Desestabilizar al Gobierno? ¿Presionarlo para hacer exigencias?”.

El jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, asegura que, pese a todo este plan de saboteo, toda la guerrilla, sus seis frentes de guerra, están comprometidos con el proceso de paz y con los acuerdos como el cese al fuego acordado por seis meses.

“Ninguna de las instrucciones que trae esta delegación a la mesa es una ocurrencia de uno o dos frentes. Es un consenso de todos los frentes nuestros, si no fuera así, no estuviéramos aquí. Ahora, sí hay dudas y hay temores; por ejemplo, hay regiones donde cuando comenzó el cese arreciaron los ataques de los otros grupos. Eso genera suspicacias y dudas al interior nuestro. Y por supuesto, provoca que elevemos la guardia, protejamos más a las comunidades y estén a la orden del día las operaciones defensivas”.

Beltrán insiste en que deberá ser una mayoría social la que proteja este proceso de paz que adelantan con el gobierno frente a la minoría que se resiste a los cambios y que ellos seguirán adelante con los diálogos.