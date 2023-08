Firmatón por mal estado de institución educativa en el barrio La Libertad

La junta de acción comunal, líderes y padres de familia se han sumado a los reclamos por el mal estado en que se encuentran las instalaciones del colegio Francisco José de Calda, el abandono de las instalaciones y la falta de seguridad de la zona, ha generado esta reclamación de la comunidad.

José Ernesto Jaimes Chía, presidente de JAC del barrio La Liberad aseguró a Caracol Radio “estamos trabajando en la salvaguarda de los derechos de todas las comunidades, en este colegio se están presentando muchas situaciones de índole personal, social y seguridad; la institución educativa cuenta con tres salidas, pero están completamente abandonadas, hay cráteres que afectan la movilidad, el desplazamiento y traslado de niños”.

“Las problemáticas son en temas de movilidad, no existe señalización y tenemos una vía principal donde pasan busetas y vehículos que no permite prestar un buen servicio, las instalaciones están completamente deterioradas, goteras en los salones, no tenemos alumbrado público, la seguridad es deficiente en la zona por esos son nuestros reclamos”. Señaló

La comunidad adelantará una firmatón para realizar acciones legales, buscando que existan recursos para garantizar las mejores condiciones en las instalaciones.