La pelea entre jugadores de Santa Fe y el Cali continuó rumbo a los camerinos: véalo acá

Independiente Santa Fe se clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia 2023, luego de vencer 3-1 en la tanda de penaltis al Deportivo Cali. Si bien el conjunto azucarero arribó a la capital del país con un gol de ventaja, el cuadro cardenal pudo emparejar la historia con un agónico tanto de Jersson González.

En medio de los lanzamientos desde el punto penal, se dio una situación bastante polémica. Futbolistas y miembros del cuerpo técnico, incluido el entrenador del León, se enfrentaron en la línea de banda.

Justamente Hubert Bodhert mencionó en rueda de prensa que el conflicto se había originado provocaciones del rival: “En el primer penalti pasaron por el banco nuestro. En la situación de los penaltis cada quien tiene que estar en un banco, yo no puedo ir al banco del Cali, eso no está bien”.

Y complementó: “Pasaron la primera; la segunda, cada penal de nosotros es un escándalo. Ya en la tercera tocó decirles: ‘Ya paren... Por cada penalti me van a armar un problema al portero mío y nos van a pasar estando en nuestra casa’. Si yo estoy en Cali, no puedo y no debo pisar el banco del equipo local”.

Por otro lado, Jaime de la Pava, estratega azucarero, sentenció que el origen del embrollo fue porque al arquero Johan Wallens le quitaron el papel en el que tenía el registro de los pateadores contrarios.

“El arquero tiene una información y no se la pueden quitar y llevársela, porque el profesor Eduardo Niño no está pintado en la pared. Él tiene una información de estrategia que nos da esas posibilidades. La tecnología hoy nos da también la posibilidad de acertar. Nos tocó perder ahí, pero eso lo tienen que respetar, la palabra es respeto, no podemos llegar a lo que sucedió, eso no puede pasar”, indicó.

La pelea siguió

Finalizado el encuentro y consumada la clasificación capitalina. los ánimos continuaron caldeados. Tanto así que los jugadores del Deportivo Cali, por la fuerza, intentaron ingresar al vestuario de Independiente Santa Fe. Se armó todo un despelote en el túnel rumbo a los camerinos.

En video, el cual se grabó desde la tribuna occidental del escenario deportivo, quedó resgitrado el momento en que Oncel Acosta, Jefferson Díaz y Fabry Castro pasan por encima de miembros de logística y gestores de convivencia para tratar de ingresar al camerino local.

Instantes después salieron los tres futolistas junto con Germán Mera, a quien, al parecer, le gritaron: “A vos te mato”. Lo anterior fue denunciado por el boliviano Luis Haquín en rueda de prensa, calificándolo de “una falta de respeto” entre colegas de profesión.

Y cuando parecía que la situación se había calmado, en medio de la poca presencia policial (apenas tres uniformados), el arquero Johan Wallens empezó a discutir con alguien, manoteó, señaló al individuo y después trató de avanzar hacia el vestuario, pero en esta oportunidad la logística ya tenía completamente bloqueado el paso.

Vea a continuación todo lo ocurrido en El Campín: