Técnicos de Santa Fe y Cali dan sus versiones de la pelea en medio de los penaltis

Independiente Santa Fe logró su tiquete a los octavos de final de la Copa Colombia tras derrotar en los lanzamientos desde el punto penalti 3-1 al Deportivo Cali, tras derrotar en el cierre del partido 1-0 al cuadro Azucarero, igualando la serie 2-2.

En medio de los penaltis se presentó una situación poco común, jugadores e integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos se enfrentaron entre sí. En la rueda de prensa posterior al partido representantes de ambos bandos argumentaron los motivos del conflicto, responsabilizando al rival.

Versión de Santa Fe

Hubert Bodhert aseguró que los jugadores del Cali estaban provocando en medio de los lanzamientos desde el punto penalti. “En el primer penalti pasaron por el banco nuestro, en la situación de los penaltis cada quien tiene que estar en un banco, yo no puedo ir al banco del Cali, eso no está bien. Pasaron la primera; la segunda, cada penal de nosotros es un escándalo. Ya en la tercera tocó decirles ‘ya paren... Por cada penalti me van a armar un problema al portero mío y nos van a pasar estando en nuestra casa’. Si yo estoy en Cali, no puedo y no debo pisar el banco del equipo local, fue lo único que pasó”.

El técnico del cuadro Cardenal agregó al respecto: “Ya después cosas ahí de calentura, pero ya, esto es fútbol y excusas si en un momento ofendí, pero fue básicamente lo que yo desde el banco pude mirar”.

Versión del Cali

Jaime De La Pava, estratega visitante, por su parte, señaló que se molestaron porque el arquero Johan Wallens contaba con una información en un papel para los penaltis, al intentar quitarle este papel al guardameta, llegó la molestia del arquero y de Sergio Herrera y Eduardo Niño.

“El arquero tiene una información y no se la pueden quitar y llevársela. Porque el profesor Eduardo Niño no está pintado en la pared y él tiene una información de estrategia y que nos da esas posibilidades. La tecnología hoy nos da también la posibilidad de acertar. Nos tocó perder ahí, pero eso lo tienen que respetar, la palabra es respeto, no podemos llegar a lo que sucedió, eso no puede pasar”, comentó.