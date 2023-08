Bolillo, contra la hinchada: El árbitro pita penalti para Junior y la gente insultándonos

La tensión es cada vez más fuerte en el Junior de Barranquilla, luego de consumarse la eliminación de Copa Colombia a manos del Cúcuta Deportivo, cuadro que se encuentra disputando el torneo de segunda división. Si bien el equipo rojiblanco consiguió igualar la serie en el último minuto, en la tanda de penaltis erró dos lanzamientos y se quedó fuera del certamen.

En conferencia de prensa, Hernán Darío Gómez habló sobre el complicado ambiente que tiene su grupo de futbolistas en el Metropolitano, indicando incluso que cuando se dio el penalti para poner la paridad, los aficionados seguían insultando y lanzando objetos desde la tribuna.

Respecto al juego, el estratega mencionó que vio un equipo “largo” y la parte colectiva no le gustó en lo absoluto, aunque resaltó ciertas individuales. Finalmente sentenció, para sorpresa de muchos, teniendo en cuenta que se está en el mes de agosto, que para el próximo año, el 2024, se tendrá “un equipo muy bueno”.

Eliminación en Copa Colombia

Aspectos a mejorar luego de la eliminación: Tenemos que tener mas desmarcación y cambios de ritmo en lo que no tienen balón para que la persona que tenga el balón tenga cinco opciones. A veces nos demoramos mucho en meter el pase en la parte ofensiva, entonces se nos arman.

Valoró lo de Omar Albornoz: Hizo un esfuerzo importante. Trabajó en equipo, es que hoy no hubo equipo, estuvo muy largo, casi un 4-2-4, pero yo destaco que él puso su buena intención.

Cambio de Deiber Caicedo por Pablo Rojas: Cansancio del pelado que me dijo que ya había dado todo y le dije que listo.

Duro golpe, pero se vienen grandes cosas: El equipo está muy formado para el futuro. Es un equipo que se ha trabajando mucho en ese aspecto. Hay 15 jugadores que se están visualizando para el 2024. La unión de estos dos grupos tiene que dar mejores resultados para entrar al octogonal, estamos cogidos de la noche, pero el año entrante va a haber un equipo muy fuerte. Lo de solucionar los problemas me ha salido caro. Me tocó tomar decisiones y el hecho de no ganar se me volteó la marea por haber mejorado el grupo, de hacer cosas con personas nuevas, todo eso. Casi todos los partidos que hemos perdido están en esta época entonces no se ve nada bueno, pero los que estamos ahí sabemos que para el 2024 el Junior va a tener un equipo muy bueno.

Diferencias con los hinchas

Tensión porque no se gana: El ambiente se ve muy difícil porque no ganamos. Hay unos hinchas que actúan normalmente, muestran su descontento porque el equipo no gana y mas hoy que lo elimina un equipo de la B. Más malo el ambiente todavía. El ambiente está difícil para los jugadores, nosotros, el estadio.

Complicado ambiente en la tribuna: “Hoy hubo una cosa que me extrañó mucho. En el segundo tiempo tenemos dos opciones para meterla y ellos tienen una y la meten. Cuando el árbitro pita el penalti a favor de Junior, la gente en las tribunas insultándonos y tirando cosas, bravos por que nos pitan un penalti a favor y porque lo marcamos. Eso marca una energía que afecta. Nosotros tuvimos para el 2 a 0 con Lencina y se nos vuelve 1-1 y varios partidos nos ha pasado eso. No nos resulta, no voy a decir que estamos jugando bien, pero estamos haciendo cosas. Hoy el equipo en lo colectivo no me gustó, pero en lo individual sí hubo aspectos que me gustaron. En los 90 lo ganamos, pero en los penales fuimos un desastre”.

No es fácil estar en el Junior de Barranquilla: La camiseta del Junior es difícil. Es para gente con personalidad y carácter. El estadio no es fácil, pero hay jugadores que llegaron y juegan en la plaza. Pero jugar y entrenar es distinto, hay algunos que no se han acondicionado, pero a medida que pase el torneo van a dar mas resultados.

Promesa de que todo irá a mejorar: Lo del equipo largo es culpa mía porque saqué una nómina que necestaba llenar el área del equipo contrario y me imaginé que iba a ser así. Ese no es mi estilo, pero había la necesidad. Con el equipo sí venimos trabajando la parte ofensiva con buenos movimientos y va a mejorar, yo le digo que va a mejorar, tiene para mejorar. Esperemos que se calmen las aguas y el equipo va a mejorar.