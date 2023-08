Santa Fe clasifica a cuartos de Copa de la mano de un inspirado Juan Espitia

Independiente Santa Fe clasificó de manera agónica a los cuartos de Copa Colombia tras igualar la serie (2-2), en el global, ante Deportivo Cali. Jersson González marcó el gol del empate sobre los 90, que envió a la definición desde los penales, donde se lució el arquero Juan Espitia al atajar tres cobros.

La paridad reinó en la primera mitad. Si bien el conjunto Azucarero fue el que más, y buen dominio de balón tuvo en la etapa inicial, el gol no llegó a pesar de que tuvieron la más clara del compromiso. Los Cardenales, por su parte, generaron acciones de ataque, pero faltó precisión y creatividad para encontrar el camino ideal de la anotación.

Para encontrar el primer remate peligroso del compromiso hubo que esperar hasta el minuto 24. Jugada por la izquierda que se destrabó hacia la zona derecha; Teófilo Gutiérrez puso pase para Andrés Arroyo y este, desde el borde del área sacó un remate que pasó muy cerca del palo horizontal defendido por Juan Espitia.

En el cuadro local, Marrugo y Batalla fueron los que más intentaron conectar con Hugo Rodallega, siempre claro y jugando a un toque cuando tenía que hacerlo para clarificar. Sin embargo, las ideas para encontrar los espacios no llegaron y algunos remates terminaron bloqueados al pisar el área.

Arroyo, la más clara de la primera parte

En los pies de Arroyo estuvo la oportunidad más cercana del conjunto Azucarero y de toda la primera parte. Rodallega no pudo ganar un duelo aéreo en ataque. Camargo lideró la ofensiva y cedió para Teo con un pase raso al área chica, pero quedó pasado y ubicado de espaldas al arco, por lo que posteriormente descargó para Andrés Arroyo, quien venía de cara al arco, pero erró para el lamentó de Jaime de La Pava en el banco.

Jersson González destrabó el partido con un golazo

Para la segunda parte, el equipo de Huberth Bodhert salió dispuesto a empatar la serie. El dominio del balón pasó a ser en su gran mayoría, pero Cali se cerró bien en defensa.

Espitia tuvo escaso trabajo, mientras que Johan Wallens, sí tuvo que intervenir en acciones puntuales. Al 55′ tras un cobro de tiro libre de Marrugo que llegó a la cabeza de Iván Escarpeta, pero este no le pudo dar potencia. Sobre el 67′ también intervino el arquero visitante luego de un disparo de Ever Valencia con la izquierda que no tuvo peligro. Rodallega también tuvo un mano a mano al 79′ que ganó el portero apoyado por el ángulo escaso que tenía el delantero.

Pero les quedaba una vida a los locales. Tras una buena salida combinada, Jersson González sacó un remate de media distancia de pierna derecha que se metió sobre el palo izquierdo de Wallens al 90+1. El arquero tuvo que intervenir con un manotazo para sacar del ángulo el remate de Escarpeta instantes más tarde que hubiera sentenciado la serie.

Momento de los penales

Tras la igualdad en la serie en los 180 minutos, no hubo otro camino que definir al clasificado desde el punto penal.

Fabián Sambueza y Harold Rivera iniciaron marcando para el León, así como Teófilo por el lado de la visita. Pero llegó el momento de los fallos y las atajadas. Espitia se convirtió en héroe al atajarle a Neyder Ospina, Luis Haquín y Juan José Córdoba, mientras que Jairo Ditta erró su cobro para los locales.