Defensa de lideres de Los del Sur pide que los dejen enfrentar juicio en libertad

Medellín

Durante la última audiencia de imputación de cargos que se le lleva a cuatro integrantes de la barra Los Del Sur, se escucharon los argumentos de los defensores.

Uno de los que intervino fue el abogado Diego Vallejo, quien representa a Andrés Felipe Ospina y aseguró que las pruebas que presentó la Fiscalía y la defensa de quienes se consideran víctimas en este proceso no son suficientes para que este sea privado de la libertad.

“No, no existe ninguna medida restrictiva o privativa de libertad idónea que la Fiscalía y la representación de víctimas quisieron mostrar de Andrés Felipe Ospina Calle, en cuánto a la supuesta comisión de este delito por el cual se está investigando. No se pudieron acreditar siquiera hechos jurídicamente relevantes y eso pareciera ser reiterativo y repetitivo y pero su señoría es fundamental es que exista un hecho jurídicamente relevante para poder recibir una carga como la que está recibiendo mi cliente”, expresó Vallejo.

El abogado le sugirió al juez que le exija a su cliente que evite todo tipo de comentarios en redes sociales y que de esta manera se evite esa medida privativa de la libertad.

“Que no vuelva a hacer ningún comentario en redes sociales o que no le indique a nadie que lo haga o que se abstenga de tener redes sociales y con eso se le daría la transparencia y la tranquilidad a este proceso que siga su curso, pero en ningún momento su señoría privar de la libertad al señor Andrés Felipe Ospina Calle.”

La audiencia se reanudará el próximo 22 de agosto a las 2:30 pm.